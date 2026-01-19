Catalina darà alla luce la prima bambina con l'aiuto di Angela e Curro nelle puntate de La Promessa dal 26 gennaio al 1 febbraio.

Le anticipazioni rivelano che durante una passeggiata nella tenuta Catalina si sentirà male e andrà in travaglio. Per il secondo figlio, però, ci saranno grossi problemi tanto che il medico opterà per il taglio cesareo, un'operazione molto rischiosa a quei tempi.

Curro e Angela aiuteranno Catalina

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Adriano andrà nuovamente al palazzo in cerca di Catalina. A parlare con lui sarà Martina che gli prometterà che convincerà sua cugina a vederlo, ma gli chiederà anche di andare via.

Poco dopo, Catalina uscirà dalla tenuta per andare nei boschi e Angela, preoccupata per lei, chiamerà Curro e con lui andrà a cercarla. L'intuizione di Angela si rivelerà esatta, perché nel giro di poco tempo Catalina inizierà a stare male perché le si romperanno le acque. La donna si accascerà e griderà disperatamente aiuto: Angela e Curro correranno da lei. Non ci sarà tempo per portare Catalina al palazzo e quindi la donna dovrà partorire sotto un albero, con l'aiuto di Angela. La donna darà alla luce una bambina, ma subito dopo perderà i sensi e la situazione apparirà molto preoccupante.

Un parto difficile per Catalina a La Promessa

Nelle puntate de La Promessa dal 26 gennaio al 1 febbraio, Adriano correrà in aiuto di Catalina e si offrirà di portarla al palazzo.

Il mezzadro prenderà in braccio la donna che riprenderà i sensi e rassicurerà tutti su di lui, ma non rivelerà a nessuno che Adriano è il padre dei suoi figli. Alonso chiamerà subito il dottor Ferrer che arriverà al palazzo e capirà subito che le condizioni di Catalina non sono nella norma. Il medico spiegherà che la paziente non ha contrazioni e lei e il bambino sono in pericolo. Ferrer chiederà di eseguire un taglio cesareo al palazzo, perché Catalina non sopporterebbe il trasferimento in ospedale. Per Alonso non sarà facile prendere una decisione, perché l'operazione è molto rischiosa, ma non avrà molta scelta. Catalina sarà operata con l'assistenza di Maria e per la famiglia De Lujna saranno ore di tensione e attesa.