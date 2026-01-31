Angela e Curro si lasceranno andare alla passione nelle prossime puntate de La Promessa: dopo aver tentato di allontanarsi, i due capiranno di non poter fare a meno l'uno dell'altra.

Le anticipazioni rivelano che Angela sarà sul punto di scappare in Svizzera quando una dichiarazione d'amore di Curro la farà restare. I due non avranno più dubbi: combatteranno per vivere il loro sogno.

Il grande amore de La Promessa: Angela e Curro pronti a tutto

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Angela e Curro faranno sognare ed emozionare con la loro tormentata e intensa storia d'amore.

Leocadia non accetterà che sua figlia possa frequentare un valletto e la situazione diventerà insostenibile per la ragazza. Pressata da sua madre e da Lorenzo, Angela deciderà di lasciare La Promessa senza dire nulla a nessuno, neanche a Curro. Quest'ultimo, però, riuscirà a fermarla appena in tempo con una dichiarazione d'amore che la lascerà senza fiato. Da quel momento in poi, Angela e Curro continueranno ad amarsi in segreto, ritagliandosi dei momenti indimenticabili e cercando una soluzione per vivere la loro felicità. La storia d'amore si farà così importante che Angela prenderà la decisione di vivere la sua prima volta con Curro.

Angela e Curro uniti per fare giustizia

Nelle prossime puntate de La Promessa, Angela si lascerà andare alla passione con Curro.

Lui chiederà più volte alla sua amata se sia certa del passo che stanno facendo, ma lei non avrà nessun dubbio. Dopo aver trascorso il loro momento più bello in intimità, Angela e Curro si faranno forza l'uno con l'altra per vivere al palazzo. Lorenzo continuerà a rendere al valletto la vita impossibile, umiliandolo ad ogni occasione. Angela, invece, dovrà sopportare le continue critiche di sua madre e farà di tutto per nascondere la relazione con Curro. I due innamorati, inoltre, uniranno le loro forze per fare chiarezza sulla morte di Jana e sull'attentato a Curro durante il picnic. I sospetti del valletto saranno tutti per Lorenzo, ma non ci sarà alcuna prova ad avvalorare la sua tesi. Angela approfitterà della sua posizione da segretaria del Capitano per avere accesso ai suoi documenti, ma non troverà nulla che riguardi Jana o l'attentato. In compenso, per, la ragazza scoprirà che Lorenzo ha abusato della sua posizione quando era nell'esercito.