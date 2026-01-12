Le anticipazioni de La Promessa annunciano nuovi eventi spiacevoli destinati a sconvolgere la tenuta. Nelle puntate in onda da lunedì 19 a domenica 25 gennaio alle 19:45 su Rete 4, Curro sarà vittima di un incidente a cavallo e cadrà rovinosamente a terra, mentre il piccolo Diego scomparirà nel nulla. Nel frattempo, Maria continuerà a stare male per la perdita di Jana, che dovrà essere riesumata in seguito a un’idea nata a suo fratello e condivisa con Pia.

Curro coinvolto in un incidente a cavallo

Lorenzo De La Mata sfiderà Curro a una gara di galoppo contro Jacobo ma, nonostante la sua grande esperienza fin dall’infanzia, Curro cadrà rovinosamente a terra insieme alla sella, rialzandosi dolorante ma illeso.

Tuttavia emergerà un dettaglio inquietante: il sottopancia della sella presenterà un taglio netto, segno evidente di un sabotaggio. In un primo momento Curro non riuscirà a capire chi abbia orchestrato l’agguato che avrebbe potuto costargli la vita. Nel frattempo, torneranno al centro della scena le indagini sulla morte di Jana. Curro avrà un’idea per fare finalmente luce sulla scomparsa della sorella e proporrà a Pia di procedere con la riesumazione del corpo.

Il piccolo Diego scompare nel nulla

Nel frattempo Romulo interrogherà Lope e Vera, chiedendo chiarimenti sulla presenza di Antonio, il figlio di Simona, a La Promessa. Verrà così a galla la verità sul ragazzo e sul coinvolgimento di padre Samuel e del cuoco nel farlo entrare di nascosto nella tenuta.

Petra, grazie all’intervento del sacerdote, rivedrà la sua decisione di licenziare Maria e le concederà un’altra opportunità. Tuttavia la cameriera continuerà a essere profondamente sconvolta per la morte di Jana, tanto da pensare seriamente di lasciare il lavoro e andarsene. Intanto Vera si recherà in paese e, arrivata a Lujan per far visita al piccolo Diego, il figlio di Pia, tornerà a casa con una terribile notizia: il bambino è scomparso. Poco dopo arriverà Ana, la moglie di Ricardo, con il piccolo in braccio, spiegando che si era semplicemente perso per strada. Manuel, invece, informerà la sua famiglia della decisione di non partire per l’Italia.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Maria è svenuta

Nei precedenti episodi de La Promessa, trasmessi su Rete 4, Maria non ha retto al dolore per la morte di Jana e, incapace di superare la terribile situazione, ha iniziato a debilitarsi. La cameriera, già provata dal duro lavoro quotidiano, è poi svenuta davanti a Teresa e Petra, proprio mentre quest’ultima la stava rimproverando per l’ennesima volta. Nel frattempo, Curro è diventato lacchè, lasciando sbigottiti sia i suoi familiari sia la servitù. Angela ha cercato un confronto con il suo amato, ma lui si è mostrato distaccato, deciso a rispettare le regole imposte dalla loro nuova e diversa posizione sociale. Anche Manuel ha provato a mantenere un rapporto con il cognato, nonché suo fratellastro, ma Curro ha preferito prendere le distanze, arrivando perfino a dargli del lei.

Intanto Candela si è recata al rifugio e ha finalmente conosciuto il ragazzo che padre Samuel sta aiutando da qualche tempo, scoprendo che si tratta di Antonio, il figlio di Simona. Sconvolta dall’incontro con il figlio della sua migliore amica, la cuoca è tornata alla tenuta e ha rivelato tutto a Lope, che a sua volta è rimasto profondamente turbato dal racconto della collega.