Le trame delle puntate de La Promessa in programma dal 5 all'11 gennaio su Rete 4 rivelano che Maria rischierà il licenziamento a causa del suo rendimento sul posto di lavoro. Manuel, invece, manderà in crisi il suo rapporto con Curro.

Petra minaccia Maria di licenziarla

Maria sarà assistita premurosamente da Vera e Teresa. Simona accuserà Petra di essere la responsabile del mancamento della ragazza, le cui condizioni di salute faranno preoccupare tutti. Maria rimarrà rinchiusa nella sua camera in seguito al malore. Petra rimprovererà la giovane per il suo rendimento minacciandola di licenziarla da La Promessa.

Angela, intanto, proverà ad avvicinarsi a Curro ma senza riuscirci. Il giovane alzerà un muro nei confronti della ragazza nonostante sia innamorato profondamente di lei. Il ragazzo verrà poi informato da Ricardo che sarà il lacchè personale di Lorenzo. Quest'ultimo faticherà a nascondere il suo fastidio per il ritorno del figliastro alla tenuta. Il capitano de La Mata osserverà con crescente esitazione ogni mossa di Curro, che verrà sorpreso da Pia a rovistare tra gli oggetti personali di Jana.

Leocadia, invece, stabilirà il menù insieme a Lope, suscitando le ire di Petra. La darklady ordinerà poi a Pia di preparare le valigie per lei e sua figlia Angela.

I rapporti tra Curro e Manuel diventano freddi

Le anticipazioni rivelano che Ana cercherà di tranquillizzare suo figlio promettendogli che proverà di tutto per riconquistare Ricardo. La donna deciderà di prendere la residenza a Lujan, chiedendo al marito di accompagna in municipio.

Jacobo, invece, si lamenterà con Lorenzo e Alonso perché Martina trascura i loro preparativi di nozze.

Successivamente Candela rivelerà a Lope di aver visto il figlio di Simona al rifugio. I due temeranno che il segreto riguardante Tono venga a galla. Simona capirà che i suoi colleghi le stanno nascondendo qualcosa mentre suo figlio farà perdere le proprie tracce facendo preoccupare Samuel

Infine Manuel apparirà così disperato per la perdita di Jana da rifarsela su Curro e per questo il rapporto tra i due diventerà sempre più freddo.

Petra si è lamentata di Leocadia con Romulo

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio gennaio su Rete 4, Petra si è lamentata con Romulo di dover seguire gli ordini di Leocadia. Il maggiordomo è stato costretto a zittire la governante, rivelandole che la darklady sta contribuendo personalmente a mantenere tutti quanti alla tenuta.

Martina, invece, ha raccontato a Jacobo che Catalina (Carmen Asecas) le ha chiesto aiuto coi mezzadri ed ha gestire gli affari del palazzo. Infine Curro ha ideato un piano per tornare alla tenuta e poter indagare sulla morte di Jana.