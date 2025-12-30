Le trame delle puntate de La Promessa in onda da lunedì 5 a domenica 11 gennaio 2026 su Rete 4 rivelano che Ana deciderà di lasciare il marchesato dopo non essere riuscita a riconquistare Ricardo. Maria, invece, inizierà ad accusare dei malori in seguito alla perdita di Jana.

Maria accusa uno svenimento

Maria sarà accudita da Vera e Teresa durante uno svenimento. Simona accuserà Petra di essere la responsabile del malore della giovane a differenza di Teresa che prenderà le sue difese. Allo stesso tempo, Maria continuerà a soffrire nella sua stanza isolata da tutti.

Candela, invece, confiderà a Lope di aver incontrato il figlio di Simona al rifugio dei bisognosi gestito da Padre Samuel. I due appariranno molto nervosi per il segreto riguardante Antonio. Entrambi temeranno che la verità sul ragazzo possa emergere da un momento all'altro.

Manuel, intanto, sarà distrutto dal dolore per la perdita di Jana. Il marchesino sfogherà la sua rabbia su Curro nonostante gli stia molto vicino in questo momento.

Successivamente Angela proverà ad avvicinarsi a Curro ma senza riuscirci. Allo stesso tempo, Ricardo annuncerà al ragazzo alcuni compiti che dovrà svolgere come lacchè de La Promessa. Curro, a questo punto, prenderà le distanze da Angela, che però non si arrenderà poiché organizzerà un ultimo incontro prima della sua partenza definitiva da La Promessa.

Ana decide di lasciare il marchesato

Le anticipazioni rivelano che Leocadia convocherà Lope in ufficio per stabilire il menù. La donna imporrà la sua autorità nella scelta dei cibi da preparare alla tenuta. La darklady ordinerà poi a Pia di farle la valigie in quanto ha intenzione di andarsene insieme alla figlia Angela.

Ana, intanto, rassicurerà Santos promettendogli che non smetterà di lottare per ricostruire la loro famiglia. Il piano della donna farà un buco nell'acqua e per questo deciderà di allontanarsi dal marchesato.

Infine Jacobo si lamenterà con Lorenzo e Alonso perché Martina trascurerà i preparativi del loro matrimonio.

Blanca ha spinto Manuel a lasciare la tenuta

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine dicembre su Rete 4, Blanca ha spinto Manuel a lasciare la tenuta e raggiungere Milano per dimenticare il dolore di Jana.

Catalina e Martina hanno provato a far cambiare idea al marchesino. Alonso, invece, ha avvertito Lorenzo di essere stato costretto a ripudiare Curro per sfuggire dalle ire del Re di Spagna. Il giovane ha quindi deciso di lasciare la tenuta. Infine Maria è apparsa molto provata per la perdita prematura di Jana. Padre Samuel ha cercato di star vicino alla ragazza in questo delicato momento.