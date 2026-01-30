Pia e Ricardo saranno di fronte a un ultimatum nelle prossime puntate de La Promessa: uno dei due dovrà lasciare il palazzo.

Le anticipazioni rivelano che il nuovo maggiordomo assisterà a un bacio tra Pia e Ricardo e non potrà tollerare che la loro relazione resti impunita.

Il nuovo maggiordomo de la Promessa sarà Cristobal

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Pia e Ricardo porteranno avanti la loro relazione nonostante tutto. I due ritroveranno l'amore dopo la partenza di Ana e penseranno anche di ufficializzare il loro legame una volta ottenuto l'annullamento delle nozze di Ricardo.

A questo proposito, il signor Pellicer si rivolgerà a don Samuel che farà di tutto per aiutarlo. Ottenere i documenti per l'annullamento, tuttavia, non sarà affatto facile e nell'attesa Ricardo e Pia staranno molto attenti a non commettere passi falsi. La fortuna non giocherà a favore dei due innamorati che in un momento di vicinanza si scambieranno un bacio, certi di non essere visti. Pia e Ricardo si sbaglieranno, perché ad osservarli sarà Cristobal, il nuovo severo maggiordomo che ha perso il posto di Romulo. La reazione di Cristobal non sarà delle migliori, ma non ci sarà subito una scenata. Innanzi tutto, il maggiordomo convocherà il resto della servitù per rimproverarli: "Tutti sapevate della relazione di Pia e Ricardo ma nessuno ha avuto il coraggio di parlarmene".

Il bacio segreto di Pia e Ricardo avrà gravi conseguenze

Nelle prossime puntate de La Promessa, Cristobal convocherà Ricardo nel suo studio e gli dirà che ha scoperto la sua relazione clandestina. L'uomo sarà molto duro e gli dirà che non può essere indifferente ad un simile scandalo. "Un uomo sposato non può avere una storia con una delle cameriere", dirà, "Sarò costretto a parlarne con i signori". Cristobal riconoscerà di non avere alcun potere sulla servitù in questo caso, ma spiegherà a Ricardo che la decisione finale sul suo destino spetterà ai nobili. Dopo averne parlato con Leocadia, Cristobal comunicherà a Pia e Ricardo che uno dei due dovrà andare via. "Uno di voi deve lasciare La Promessa", dirà il maggiordomo senza mezzi termini, "Avete una settimana di tempo per decidere chi andrà via o lo farò io". Ricardo si sentirà fortemente in colpa per aver sottovalutato il rischio che correva baciando la sua amata.