Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma a breve su Rete 5 rivelano che Emilia farà il suo arrivo alla tenuta come infermiera di Catalina, reduce da un difficile parto gemellare. Romulo inizierà a comportarsi in modo strano in seguito all'arrivo della donna.

Emilia arriva a La Promessa per aiutare Catalina

Catalina partorirà due gemelli di nome Andres e Rafaela al termine di un travagliato parto. La ragazza potrà contare sull'aiuto di Adriano, che apprenderà di essere il padre dei neonati grazie ad una rivelazione di Manuel. Nonostante questo, la marchesina avrà bisogno di un'infermiera per seguirla durante i primi giorni dopo il parto cesareo.

Leocadia farà arrivare l'esperta Emilia a La Promessa. La nuova arrivata sarà ben voluta sia da Catalina che dalla madre di Angela. Romulo, invece, non apparirà felice di avere l'infermiera tra i piedi. Alonso e Leocadia non potranno fare a meno di notare lo strano atteggiamento che il maggiordomo ha assunto nei confronti di Emilia.

Romulo turbato dall'arrivo di Emilia

Le anticipazioni rivelano che Romulo apparirà turbato dall'arrivo di Emilia, che chiederà di essere presentata da Petra a tutta la servitù della tenuta. Nelle ore successive, il maggiordomo cercherà di evitare in tutti i modi la nuova arrivata, che nel frattempo farà breccia nel cuore di Catalina, la quale le permetterà di far conoscere i due gemelli ai dipendenti nelle cucine.

Tutti i presenti non potranno non notare lo strano nervosismo tra Emilia e Romulo e per questo inizieranno a credere che sia successo qualcosa tra di loro. L'infermiera sarà interpreta da Arantxa Aranguren, attrice spagnola che il pubblico italiano ha avuto modo di vedere in Una vita e ne Il Segreto, due note soap opera di Canale 5.

Il conte di Ayala ha informato gli ospiti della tenuta della morte del dottor Gamarra

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate inonda ad inizio gennaio su Rete 4, Curro ha scoperto che il dottor Gamarra è venuto a mancare in uno strano incidente. Il conte di Ayala ha informato gli ospiti della tenuta tramite l'invio di una lettera. Curro ha pensato che dietro alla morte del medico ci sia qualcosa di losco sotto.

Allo stesso tempo, il lacchè ha continuato le sue indagini per scoprire la verità su Jana grazie alla complicità di Pia. I due sono convinti che la ragazza non sia morta per un colpo d'arma da fuoco ma per avvelenamento.

Martina, invece, ha continuato a organizzare il suo matrimonio senza nemmeno consultare Jacobo. Il modo di fare della ragazza ha finito per indispettire il promesso sposo.

Infine Ricardo ha gelato Ana, dicendole che non sarebbe tornato con lei come voluto da loro figlio Santos.