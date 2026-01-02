Nel finale della prima stagione di Io sono Farah, Tahir (Engin Akyürek) accetterà di collaborare con il commissario capo Mehmet (Fırat Tanış) per scoprire chi è il misterioso complice di Ali Galip (Mustafa Avkıran).

Bade collabora con Mehmet e Farah per far arrestare suo zio Ali Galip

Farah e Bade rischieranno di perdere la vita, dopo essere rimaste vittime di un attentato organizzato da Orhan contro Bekir. Dopo essere sopravvissuta a un intervento chirurgico, Bade scoprirà di essere diventata sterile e sin da subito crederà di aver rischiato di morire a causa di suo zio Ali Galip.

In particolare, la donna sarà convinta che il boss l’abbia punita per aver fatto venire alla luce il suo coinvolgimento con l’omicidio del donatore di midollo osseo di Kerim.

A quel punto, Bade si alleerà con Mehmet e Farah per far arrestare suo zio Ali Galip. L’ispettore, l’avvocatessa e Farah, quindi ignoreranno che Orhan aveva organizzato l’agguato per Bekir, per impedirgli di svelare che è lui il misterioso agnello nero in combutta con Ali Galip.

Tahir capisce che Ali Galip si è vendicato di lui

In seguito, con la complicità di Bade, Mehmet e Farah nasconderanno un GPS nella macchina di Tahir, proprio il giorno in cui Ali Galip e il misterioso alleato avranno un incontro per concludere un affare.

Il piano finirà per ritorcersi contro le due donne, visto che dopo aver preso un taxi, verranno pedinate da Tahir, il quale si infurierà appena le sorprenderà in compagnia di Mehmet in un luogo isolato.

Farah riuscirà a calmare il marito Tahir, rivelandogli di essersi alleata con l’ispettore Mehmet, per aver scoperto che il donatore di suo figlio Kerim è stato ucciso su ordine di Ali Galip. Appena saprà finalmente la verità, Tahir capirà che il boss gliela fatta pagare per aver consegnato a Mehmet, l’arma che avrebbe potuto incastrare il figlio Kaan per l’omicidio di Alperen. Per concludere, Tahir e Mehmet uniranno le loro forze con l’obiettivo di scoprire chi sia l’agnello nero, complice dell'agnello bianco Ali Galip.

Riepilogo: Farah ha attuato la sua vendetta contro Ali Galip all’oscuro di Tahir

Mehmet ha convinto Farah a vendicarsi di Ali Galip, per aver causato la morte del donatore di suo figlio Kerim. Dopo aver chiesto a Tahir di smettere di indagare sull’omicidio del donatore, Farah si è introdotta casa degli Akinci con la scusa di dover recuperare un farmaco per suo figlio, per nascondere una microspia su richiesta di Mehmet. Il piano ha rischiato di saltare, quando Bade ha sorpreso Farah, ma dopo uno scontro acceso, le ha promesso di fingere di non averla vista. Proprio quando era in procinto di andarsene, Farah è stata costretta a nascondersi sotto la scrivania, a causa del rientro improvviso di Vera e Ali Galip.