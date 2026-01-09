Andrea Delogu e Nikita Perotti, noti al pubblico per la loro partecipazione a Ballando con le stelle, sono stati protagonisti di un recente intervento a La volta buona. Il ballerino ha voluto rispondere alle voci sulla sua età e ha parlato del rapporto che lo lega alla conduttrice.

Le indiscrezioni sull'età di Nikita Perotti

Durante la trasmissione, Nikita Perotti ha affrontato le voci che circolano sulla sua età. Non ha fornito dettagli precisi, né ha confermato una data di nascita. Andrea Delogu aveva precedentemente scherzato sulla differenza d'età tra loro, affermando che "non è la differenza d’età il problema, ma che Nikita è troppo piccolo".

Il legame speciale tra Andrea Delogu e Nikita Perotti

Nel corso della puntata, Nikita Perotti ha espresso la sua gratitudine nei confronti di Andrea Delogu, sottolineando il forte legame che si è instaurato tra loro: "Sto lavorando con lei, le voglio un bene immenso e la ringrazio per tutto". Queste parole confermano la stima e l'affetto reciproci che caratterizzano il loro rapporto professionale.

Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli confermati sull'età di Nikita Perotti. Tuttavia, il suo intervento ha contribuito a chiarire la natura del suo rapporto con Andrea Delogu.