La prima puntata della nuova fiction di Rai1 La Preside, con Luisa Ranieri protagonista, ha conquistato il pubblico televisivo italiano, imponendosi come la trasmissione più seguita della serata di lunedì 12 gennaio 2026. Secondo i dati Auditel, la serie ha raggiunto 4,814 milioni di spettatori con uno share del 27%, consolidando un risultato di grande rilievo per la rete ammiraglia pubblica.

Ispirata alla vicenda reale di Eugenia Carfora, dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di dedizione e lotta contro le difficoltà del sistema educativo, la fiction ha saputo attirare l’attenzione trasversalmente, risultando vincente nel confronto diretto con le principali offerte delle altre reti.

Gli ascolti tv trainati da Luisa Ranieri

Alle spalle di La Preside, Canale 5 con lo speciale celebrativo Zelig 30 si è fermato a circa 2,953 milioni di spettatori e il 21,1% di share, comunque un risultato dignitoso per lo show comico nel giorno del suo trentennale.

Nel resto della prima serata, i programmi delle altre reti hanno ottenuto ascolti inferiori: il talk di Rai3 Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti è stato seguito da circa un milione di spettatori (6,3% di share), mentre film e documentari su Italia1, Rai2, La7 e Rete4 hanno registrato risultati più modesti.

L’esordio di La Preside conferma così la forza delle fiction di Rai1 nell’attrarre grandi numeri di pubblico generale, capaci di unire intrattenimento e contenuti sociali rilevanti.

La storia di una dirigente scolastica che sfida stereotipi e difficoltà quotidiane ha evidentemente fatto breccia nel cuore degli spettatori italiani, offrendo a Rai1 una serata di successo in un periodo competitivo per il palinsesto televisivo.