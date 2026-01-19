Oggi, 19 gennaio, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e donne e sul web stanno già circolando le anticipazioni di quello che è successo in studio. Stando a quello che si legge su Fanpage in queste ore, Sara Gaudenzi ha deciso di proseguire l'avventura sul trono conoscendo meglio Simone e Raien. Jakub Bakkour e Marco Veneselli, invece, non erano presenti e quindi è confermato il loro addio alla trasmissione e alla tronista.

La decisione di Sara sul futuro a Uomini e donne

Nel giorno in cui è andata in onda la prima parte della scelta di Flavio, negli studi di Uomini e donne si è registrata una puntata che i fan potranno vedere in tv tra qualche settimana.

Le anticipazioni che sono trapelate alla fine delle riprese del 19 gennaio, dunque, svelano che Sara ha deciso di continuare l'avventura approfondendo la conoscenza con Simone e Raien, anche se con quest'ultimo ci sono state alcune incomprensioni.

Marco e Jakub, invece, non c'erano e questo significa che la tronista ha deciso di andare avanti senza di loro.

Il trono Classico tra rivelazioni e crisi

In questo periodo a Uomini e donne si è parlato molto sia dei senior che dei giovani del cast, in particolare dei tronisti che sembrano ancora lontani dalla scelta che chiuderà la loro avventura nel dating-show.

Se Ciro sta provando a voltare pagina dopo aver rivelato a tutti dei contatti che avrebbe avuto con Martina quando la corteggiava (lei non ha né confermato né smentito le dichiarazioni dell'ex fidanzato), Sara è finita al centro dell'attenzione per la "fuga" della maggior parte dei suoi spasimanti.

Nelle ultime registrazioni, infatti, la giovane ha acconsentito all'autoeliminazione di Marco e ha provato a convincere Jakub a darle un'altra possibilità dopo l'ennesimo litigio. Il modello, però, fino ad ora è rimasto fermo sulla propria decisione di non proseguire nella conoscenza con protagonista del trono Classico e questo ha messo in crisi sia lei che il suo intero percorso.

La frecciatina di Marco e la smentita di Jakub

Nei giorni che hanno preceduto la prima registrazione di Uomini e donne di questa settimana (la seconda ci sarà martedì 20 gennaio), due ex corteggiatori di Sara sono finiti al centro delle chiacchiere per motivi diversi.

Marco ha catturato l'attenzione dei fan scrivendo su Instagram "l'uomo che vuoi tu non è mai nato", una frase che tanti hanno interpretato come una frecciatina neppure troppo velata nei confronti della tronista.

Jakub, invece, si è esposto sui social per smentire le voci che lo volevano molto vicino ad una ragazza bionda con la quale sarebbe stato visto a Milano: il modello ha precisato che la giovane in questione sarebbe una sua amica fotografa.