Continua il successo dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne: il 28 gennaio, infatti, il dating-show ha fatto registrare un vero e proprio record d'ascolti. La puntata in cui Gemma Galgani si è scontrata con Elisabetta Gigante, e poi è stata rimproverata da Maria De Filippi, è stata seguita da 2,7 milioni di spettatori, per uno share che ha toccato il 26%.

I dati della puntata in onda il 28 gennaio

La puntata di Uomini e donne che è stata trasmessa in tv il 28 gennaio ha ottenuto numeri molto importanti.

Ad assistere allo scontro tra Gemma ed Elisabetta in studio, ma anche agli attacchi degli opinionisti nei confronti della dama 76enne, sono stati 2,7 milioni di spettatori.

Mercoledì scorso, dunque, Canale 5 ha superato il 26% di share nella fascia oraria in cui va in onda il popolare dating-show: per il format è un vero e proprio boom d'ascolti, tra i più alti di quest'edizione.

Nel pomeriggio di Canale 5, fioccano record stagionali: tra tutti spicca #uominiedonne che vola a 2.764.000 spettatori col 26%. Elisabetta catalizza l'attenzione del pubblico #AscoltiTv pic.twitter.com/Ahb3TwhSZm — Boomerissima (@Boomerissima) January 29, 2026

Scintille e strigliate negli studi di Uomini e donne

La puntata di Uomini e donne del 28 gennaio ha avuto un'unica protagonista: Gemma è stata al centro dell'attenzione per la maggior parte del tempo, e non sempre per qualcosa di positivo.

Gli opinionisti hanno messo in dubbio l'interesse della dama nei confronti di Mauro, poi Elisabetta ha preso la parola e ha criticato la collega per i baci a stampo che ha dato al suo corteggiatore.

"Non ti piace", è stato il coro unanime al quale Galgani ha provato a ribattere con estrema difficoltà.

La conduttrice gela Gemma

L'altro giorno Gemma ha dovuto fare i conti anche con un'inaspettata presa di posizione di Maria De Filippi.

Dopo aver sentito la dama punzecchiare Elisabetta sui momenti di intimità che ha avuto con Sebastiano, la presentatrice è intervenuta e ha detto: "Tu cosa ne sai che per lei quello è stato amore e non fru fru, come l'hai chiamato?".

Subito dopo la padrona di casa del dating-show ha provato a far aprire gli occhi a Galgani dicendole chiaramente che dovrebbe smetterla di rincorrere amori impossibili.

"Mario non ti ha mai voluta e tu gli vai ancora appresso, ma perché? Svegliati. Hai davanti Mauro che è gentile e attento", ha dichiarato la conduttrice di Uomini e donne in quello che tutto il pubblico ha interpretato come un vero e proprio rimprovero a Gemma.