Oggi, 12 gennaio, su Witty Tv è stata pubblicata un'intervista di Ciro Solimeno che è destinata a far discutere. L'attuale tronista di Uomini e donne, infatti, ha raccontato che quando era un corteggiatore tra lui e Martina De Ioannon ci sarebbero state telefonate, scambi di messaggi e anche un paio di incontri in albergo all'insaputa della redazione. Il giovane sostiene che la 28enne lo avrebbe baciato, ma che non si sarebbe mai sbilanciata fino a quando non ha fatto la scelta davanti alle telecamere.

Un colpo di scena a Uomini e donne

Nel corso della registrazione di Uomini e donne del 12 gennaio, Ciro si è lasciato andare a parole inaspettate e spiazzanti sul suo percorso precedente.

In un video che è stato pubblicato in esclusiva su Witty Tv, il ragazzo ha raccontato di quello che sarebbe accaduto tra lui e Martina tra novembre e dicembre scorso, per la precisione quando lui era un suo corteggiatore.

Stando a quello che ha dichiarato Solimeno, sarebbe stata De Ioannon a cercarlo sui social tramite un account fake: dopo una serie di messaggi, i due si sarebbero scambiati il numero di telefono e da quel momento avrebbero cominciato a sentirsi all'insaputa della redazione.

IN ESCLUSIVA: Nella registrazione di oggi di #UominieDonne Ciro ha fatto importanti confessioni sul suo percorso da corteggiatore durante il trono di Martina! https://t.co/EGKo6yA2nG — Witty TV (@WittyTV) January 12, 2026

Gli incontri in hotel prima della scelta

"All'inizio le scrivevo sempre io, e devo ammettere che lei non si è mai sbilanciata perché le piacevamo sia io che l'altro ragazzo (Gianmarco Steri)", ha raccontato Ciro in merito ai contatti che avrebbe avuto con Martina durante il percorso che hanno fatto a Uomini e donne un anno fa.

"Ci siamo visti un paio di volte in albergo e ci sono stati dei baci, nulla di più", ha proseguito Solimeno nella sua versione dei fatti.

Stando a questa ricostruzione, i due avrebbero smesso di sentirsi nel periodo in cui vennero fuori le bugie di Michele (ex tronista) e le chat tra quest'ultimo e alcune delle sue corteggiatrici.

Secondo Ciro, però, Martina avrebbe scelto senza condizionamenti e quel giorno lui non era sicuro di come sarebbe andata a finire la loro conoscenza.

Attesa per la replica di Martina

L'intervista di Ciro è stata pubblicata da pochi minuti, ma tra i fan di Uomini e donne c'è già fermento e attesa per la reazione che avrà Martina quando scoprirà tutto.

Al termine della registrazione del 12 gennaio, comunque, trapeleranno ulteriori dettagli sullo sfogo di Solimeno e sui motivi che lo hanno portato a smascherare l'ex fidanzata a più di un anno di distanza dai contatti che avrebbero avuto all'insaputa di tutti.