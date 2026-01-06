Alla registrazione di Uomini e donne del 6 gennaio non hanno partecipato né Cristiana Anania né Sara Gaudenzi. Stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni su Instagram, la tronista romana avrebbe saltato le riprese odierne perché avrebbe raggiunto Jakub Bakkour a Verona per un confronto definitivo. La conoscenza tra la ragazza e Marco Veneselli, invece, sarebbe finita e nessuno dei due avrebbe intenzione di riprovarci.

Il motivo dell'assenza di Sara in studio

Lunedì scorso c'è stata una registrazione di Uomini e donne molto movimentata, e soprattutto Sara ha dovuto fare i conti con le rimostranze dei suoi corteggiatori.

Le anticipazioni del web, dunque, svelano che Marco si è autoeliminato e la tronista lo ha lasciato andare, invece Jakub non si è presentato in studio e la ragazza ha detto che lo avrebbe cercato per un chiarimento.

Oggi, giorno dell'Epifania, Gaudenzi non era agli Elios e Lorenzo Pugnaloni ha spiegato il perché su Instagram: la giovane avrebbe raggiunto Jakub a Verona proprio in queste ore con le telecamere al seguito, quindi il loro confronto verrà mostrato nelle riprese della settimana prossima.

Non ci sarebbe nessuna novità, invece, sulla conoscenza tra Sara e Marco: stando a quello che ha saputo il blogger, tra i due sarebbe calato il gelo dopo l'ultimo faccia a faccia e nessuno intenderebbe smuoversi dalla propria posizione.

Due corteggiatori rimasti per Sara

Se Marco non dovesse tornare (e attualmente è questa la decisione del ragazzo) e Jakub accettasse di darle un'altra possibilità, Sara rimarrebbe con due corteggiatori.

Dopo aver mandato via Raien e Veneselli, la tronista di Uomini e donne ha deciso di portare avanti la conoscenza con Simone (Bonaccorsi, ex pretendente di Cristiana) e quella con Bakkour.

Qualora non dovessero esserci ulteriori colpi di scena, la giovane protagonista del trono Classico dovrebbe fare la sua scelta tra qualche settimana tra i due spasimanti che ha deciso di tenere fino alla fine del suo percorso.

La rabbia dei fan per l'addio di Marco a Uomini e donne

La notizia dell'autoeliminazione di Marco ha fatto rimanere male quella parte di pubblico che sperava in un lieto fine tra lui e Sara.

"Senza di lui questo trono ha perso di interesse", "Chi dovrebbe scegliere Sara? Jakub che non sa più cosa inventarsi per andare via o il modello fake Simone?", "Questo trono è diventato una barzelletta", "Che delusione", "La smettere di fare la fenomena", "Di Marco ne esiste solo uno, se ne pentirà", "Ma davvero vuole scegliere Jakub? Quello punta al trono dall'inizio", si legge su X da quando sono trapelate le anticipazioni delle ultime registrazioni di Uomini e donne.