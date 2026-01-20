Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate che andranno in onda dal 26 al 31 gennaio svelano che Luna temerà di essere incinta, ma un test di gravidanza fatto con la madre Poppy confermerà che i suoi sospetti non hanno fondamento.

Brooke affronta Zende

Tutto inizierà con la tensione che la ricomparsa di Sheila creerà all'interno della famiglia Forrester, ormai certa di essersi liberata della Carter. Finn considererà sua madre come una eroina avendo protetto Steffy e i bambini contrastando Sugar, ma Steffy esasperata metterà il marito di fronte ad una difficilissima scelta: o lei o Sheila.

Alla Forrester, Brooke avrà uno scontro con Zende. Logan intimerà allo stilista di abbandonare per sempre l'azienda di famiglia dopo aver scoperto della notte passata con Luna. Zende ammetterà di essere responsabile della situazione. Nel frattempo, Luna e R.J. si riavvicineranno decisi a lasciarsi alle spalle il passato. R.J., inoltre rimprovererà la madre per essersi intromessa nella sua vita, volendo gestire la situazione da solo. Madre e figlio verranno interrotti da Ridge, ma nessuno dei due svelerà quanto accaduto.

Luna e R.J. si riavvicinano

Al ristorante, Liam affronterà Deacon accusandolo di sottovalutare il pericolo che Sheila rappresenta per Steffy e la sua famiglia. Steffy intanto andrà da Sheila e anche se sarà sconvolta nel rivederla davanti a lei ma le ricorderà la sua intenzione di non volerla mai nella sua vita avendo anche dato un ultimatum al marito.

Luna temerà di essere incinta e si confiderà con sua madre, poi farà un test di gravidanza chiedendo a Poppy di leggerlo per lei. La ragazza scoprirà però che i suoi sospetti non sono fondati e correrà da R.J. desiderosa di dimenticare tutto il passato e ricominciare con lui.

Infine, Deacon sorprenderà Hope annunciando il fidanzamento con Sheila e poi le chiederà anche di fare da damigella.

Luna drogata dalle mentine della madre

Cosa ha messo in discussione la relazione di R.J. e Luna? La giovane, inconsapevole di aver ingerito le mentine drogate della madre Poppy, ha passato la notte con Zende credendolo il suo fidanzato. Solo dopo qualche tempo Luna ha deciso di rivelare tutta la verità a R.J. che naturalmente si è infuriato dubitando della sincerità della fidanzata, almeno all'inizio.