Le nuove puntate di Un Posto al Sole, in onda su Rai 3 dal 12 al 16 gennaio alle 20:50, promettono colpi di scena e forti emozioni. La settimana sarà segnata dall’attesa resa dei conti tra Roberto, Marina e Gennaro Gagliotti, che sembra prossimo a pagare finalmente per i suoi misfatti. Eppure, il destino di Gennaro non è affatto segnato: il criminale potrebbe riuscire ancora una volta a scappare dalle sue responsabilità grazie a un ultimo, audace colpo di coda. Nel frattempo, la decisione di Raffaele di andare in pensione accende reazioni contrastanti, tra approvazione, malinconia e nuove tensioni, mentre in radio Antonietta scuote Napoli denunciando pubblicamente le azioni del marito, dando il via a una tempesta di emozioni che non risparmierà nessuno.

Sullo sfondo, la fragile serenità di Palazzo Palladini è scossa anche dalle vicende di Rosa, dalla rivalità tra Nunzio e Samuel e dalle difficoltà familiari di Alberto.

La resa dei conti di Gennaro e il coraggio di Antonietta

Roberto e Marina si illudono che sia finalmente giunto il momento di vedere Gennaro Gagliotti dietro le sbarre, ma il destino si diverte a scompigliare le carte. Nonostante le accuse che pesano su di lui, Gennaro riesce a farla franca grazie a un inatteso cavillo e si abbandona a festeggiamenti, convinto di aver ormai vinto su tutti i fronti. Tuttavia, la sua arroganza lo rende cieco davanti a un nuovo pericolo: Antonietta, sua moglie, decide di intervenire a Radio Golfo 99 e, durante la trasmissione di Michele, espone pubblicamente le sue malefatte.

Il suo gesto coraggioso accende speranze e timori in città, ma scatena anche la furia di Gennaro, pronto a tutto pur di difendere il suo impero. In parallelo, Rosa deve fare i conti con la delusione del figlio per il lavoro svanito a Palazzo Palladini e con la consapevolezza che gli uomini della sua vita reagiscono in modi molto diversi di fronte a una donna ferita.

Raffaele e Ornella, amore in crisi e nuove solidarietà

Il pensionamento di Raffaele, inizialmente accolto con entusiasmo, si trasforma presto in fonte di tensioni e incomprensioni, soprattutto nel rapporto con Ornella. L’uomo si sente sempre più distante dalla moglie e trova conforto in Diego, che gli offre una spalla sincera. Nel frattempo, Alberto vive la sua personale battaglia cercando di essere vicino al figlio durante il percorso di terapia, ma la comunicazione tra i due resta un ostacolo difficile da superare.

La settimana si chiude con Alberto che, determinato a capire di più, si imbatte in una figura misteriosa che potrebbe cambiare il suo punto di vista. Intanto, Samuel non accetta il successo social di Nunzio e la loro amicizia viene messa a dura prova.

Nella puntata precedente di Un Posto al Sole

Nell’episodio andato in onda il 9 gennaio, Raffaele ha fatto marcia indietro sulla decisione di andare in pensione, ma la sua scelta ha scatenato una serie di malintesi che hanno lasciato l’amaro in bocca a quasi tutti, creando una catena di piccoli e grandi scontenti. Intanto, Nunzio si è lanciato in una “svolta social” come “hot chef”, scatenando la gelosia di Rossella. Tra i due la tensione è diventata palpabile, mentre la presenza di Micaela, con la sua ironia graffiante, ha ulteriormente complicato la situazione, approfittando delle insicurezze di Rossella.

Sul fronte criminale, Gennaro ha sentito avvicinarsi il momento della resa dei conti con la legge e, stretto in un angolo, ha accettato una rischiosa scorciatoia, gettando le basi per i drammatici eventi delle prossime puntate.