Nel pomeriggio di oggi 20 gennaio, Zeudi Di Palma è tornata a pubblicare un nuovo scatto su Instagram e nella didascalia ha scritto: "On break". Nella foto la 24enne sembra essere seduta sul molo di un porticciolo visto che sullo sfondo ci sono delle barche, mentre lei indossa una maglia a righe bianca e nera. La nuova foto della giovane non è passata inosservato alle tantissime fan.

L'affetto dei fan verso Zeudi

In seguito alla nuova foto di Zeudi Di Palma, i suoi fan hanno lasciato un commento per farle sentire il loro affetto. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, la 24enne ha avuto un grande seguito sia dall'Italia che dall'estero tanto che alcuni hanno iniziato ad omaggiarla con regali di ogni genere.

Dunque all'indirizzo della loro beniamina sono subito arrivati tantissimi commenti positivi: "È sempre bellissima". Un altro fan ha scritto: "Zeudi sei il nostro orgoglio". Una fan ha ringraziato Di Palma: "Grazie per renderci sempre partecipi della tua quotidianità". Un utente ha tagliato corto: "Zeudi è la più bella del mondo, chi dice il contrario mente". Anche un'altra fan ha scritto: "Sei bellissima Zezè". Sotto allo scatto della 24enne c'è chi ha scritto: "Ben tornata" e chi invece ha scritto: "Meravigliosa".

I nuovi progetti di lavoro

Nei giorni scorsi, Zeudi Di Palma ha messo al corrente i fan del suo nuovo progetto di lavoro molto ambizioso. La 24enne infatti, il prossimo 28 gennaio sarà a Londra per tatuare tutti coloro che lo desiderano.

Ma non è tutto, perché la diretta interessata sui social ha aggiunto ulteriori dettagli in merito: "Sono felicissima e non vedo l’ora di tatuare a Londra perché attendevo da tanto questo momento di viaggiare e di tatuare". Di Palma come sempre ha ringraziato i suoi sostenitori per tutto l'affetto che le stanno dando da quando ha concluso l'esperienza al reality show di Canale 5. Infine ha spiegato che è solo all'inizio il suo percorso di tatuatrice, ma vuole migliore sempre di più visto che è sempre stato il suo sogno.

Di recente, Zeudi ha anche replicato a tutti i detrattori che non perdono l'occasione di criticarla: "Nessuno mi comanda, posso anche spengere tutto da un giorno all'altro se la testa mi dice questo".