Il serale di Amici inizierà tra circa un mese, ma i professori hanno consegnato poche maglie oro nelle ultime puntate. Ad oggi, 22 febbraio, sono solo quattro i titolari che hanno ricevuto i tre "sì" che garantiscono l'accesso alla prossima fase del talent e sono: Emiliano e Alex per il ballo, Angie e Michele per il canto.

Le maglie oro consegnate dagli insegnanti di Amici

Gli esami per provare ad accedere al serale sono cominciati da circa tre settimane e sono ancora tante le maglie oro che devono essere consegnate.

Al 22 febbraio, infatti, i professori di Amici hanno detto "sì" a pochissimi titolari, per la precisione a due cantanti e a due ballerini.

Il primo a mettere d'accordo gli insegnanti è stato Emiliano, che domenica scorsa ha ricevuto l'idoneità per la prossima fase e tanti complimenti da parte di tutti.

Anche Alex ha superato la verifica e si è assicurato almeno un'esibizione nella prima puntata che dovrebbe andare in onda dopo la seconda metà di marzo.

Nel canto, invece, ad essere promossi sono stati Michele e Angie, entrambi alunni di Lorella Cuccarini.

Anna Pettinelli e Rudy Zerbi in alto mare

A circa un mese dall'inizio del serale, dunque, sono soltanto quattro i ragazzi che hanno la certezza di partecipare almeno alla prima puntata.

Lorella Cuccarini è riuscita a far promuovere due dei suoi tre allievi (manca solo Lorenzo), invece gli altri professori di canto non hanno consegnato neppure una maglia oro ai loro alunni.

Rudy Zerbi è a capo di squadra composta da quattro titolari (Plasma, Elena, Riccardo e Caterina), invece Anna Pettinelli ne segue tre (Opi, Valentina e Gard) e spera di poterli vedere tutti sul palco del serale.

Problemi per il team di Emanuel Lo

Fino ad ora Emanuel Lo non ha potuto proporre neanche un suo allievo per il serale: Alessio è infortunato da tre settimane e non si sa quando recupererà, invece Kiara ha saltato l'ultima puntata per un problema al piede che non dovrebbe essere grave.

Alessandra Celentano ha visto passare Emiliano al primo tentativo (proverà a supportare anche Antonio e Nicola), invece Veronica Peparini ha gioito per Alex e adesso è pronta a sostenere Giulia e Simone fino all'ultimo speciale del pomeridiano.