Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane in prima visione su Canale 5 rivelano che Lila deciderà di dare una seconda chance alla storia con Yigit dopo aver capito di amarlo ancora. La novità arriverà ad Ender, che apparirà felice della ritrovata serenità del primogenito.

Lila divorzia da Yigit ma lo ama ancora

Yigit e Lila diventeranno marito e moglie in fretta e furia dopo il piano organizzato da Sahika. Halit perderà la ragione quando scoprirà che sua figlia si è sposata. Lila accetterà il consiglio del padre e per questo chiederà il divorzio dal marito anche se proverà dei sentimenti per lui.

La giovane Argun apparirà gelosa quando Yigit stringerà un legame con una compagna di università. Il comportamento farà capire al ragazzo che Lila è ancora innamorata di lui.

Intanto Lila convincerà il fratello minore a portarla ad una cena organizzata da Ender e Kaya. In questo modo, la donna e Yigit potranno passare del tempo insieme nonostante la presenza ingombrante di Sahika. I due riusciranno a darsi un bacio che segnerà la loro riappacificazione.

Ender è felice della ritrova felicità tra il primogenito e Lila

Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Ender apparirà felice che il primogenito abbia ritrovato la felicità al fianco di Lila, nonostante sia figlia dell'odiato ex marito.

Yigit e l'amata, intanto, organizzeranno il loro primo appuntamento in un locale romantico dove decideranno di ripartire da zero. In questa circostanza, la coppia deciderà di tenere nascosta la loro relazione per capire la veridicità dei loro sentimenti. L'evento al ristorante sarà disturbato dall'arrivo improvviso di Sahika, che li prometterà di non interferire nella loro storia. La darklady deciderà di tenere nascosta la cosa ad Halit fino a quanto Kaya non chiuderà i rapporti con lei per le sue malefatte.

Ender e Yildiz hanno sospettato che Sahika avesse drogato Erim

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine febbraio su Canale 5, Erim Argun è rimasto sconvolto quando ha visto riapparire sua madre Ender viva e vegeta nel corso di una festa organizzata da Zehra.

Il ragazzo ha dimostrato di non voler ascoltare quello che la genitrice avesse da dirgli. Ender e Yildiz sono apparse certe che Sahika stesse drogando Erim per tenerlo sotto controllo. Celebi ha consigliato all'alleata di fare un prelievo di sangue al ragazzo per scoprire la verità. Il tentativo è fallito a causa del ritorno a casa di Halit e Sahika. Il signor Argun furioso ha deciso di cacciare Yildiz di casa quando l'ha vista tentare di fare un prelievo ad Erim.