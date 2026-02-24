Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano novità per Poppy Nozawa. Luna Nozawa, infatti, è il frutto di una notte d'amore con Bill Spencer. Sarà il test di paternità a svelarlo. L'uomo accoglierà le due donne nella propria vita. Nonostante ciò, l'uomo continuerà a bruciare le tappe, forse perchè è stato single per molto tempo. Adesso, per lui, si verifica un'occasione importante: Luna potrà essere considerata la figlia che non ha mai avuto.

Beautiful, colpo di scena inaspettato

Un colpo di scena inaspettato nelle puntate di Beautiful. Ivi non perderà la sua famiglia, diversamente da quanto prima accaduto.

La Forrester non è in pericolo. Sua nipote ha ritenuto, infatti, che lei abbia agito nel suo interesse, al fine di proteggerla da eventuali nemici. Ivy caccia Dylan da Los Angeles, dopo averla vista flirtare con Will. In realtà, la donna ha lasciato la città e si è fatta convincere da Electra e dallo Spencer ad affrontare la cugina di Staffy, per dei chiarimenti su ciò che è accaduto. Da tali chiarimenti non verrà fuori niente di buono, poiché Ivy si è difesa, rivelando a sua nipote di aver visto un ballo provocante di Dylan davanti al figlio di Bill e di averli visti fare un bagno in mare di notte. Tali rivelazioni faranno colpo su Electra, che prenderà una decisione avventata e inaspettata.

Electra e Bill si lasciano

A seguito di tali rivelazioni, Electra lascerà Bill. Spencer asserisce di non aver fatto nulla di male e di aver solo cercato di aiutare la ragazza, che sembrava essere in difficoltà. Non la vuole lasciare nemmeno adesso. Forrester, quindi, decide di allontanarsi e di dargli il tempo necessario per prendere una decisione. Ivy ha, infatti, capito che Dylan si è innamorata di Bill e voleva evitare che Electra si trovasse in una spiacevole situazione, che aveva già attraversato a causa di Luna. Will, però, si giustifica: ritiene, infatti, che il rapporto con Dylan non sia affatto ambuguo. Electra rimane molto scossa dalla decisione presa e avrà bisogno di qualche tempo per riprendersi.

Ridge allontana Rick dall'azienda

Nel corso delle puntate americane di Beautiful, Ridge imporrà un veto nell'azienda e cercherà di allontanare Eric dall'azienda di famiglia. L'eccessivo carico di lavoro, infatti, potrebbe creare problemi al genitore, che già ha avuto un malore, e teme una ricaduta. Riuscirà quindi a dimostrare a tutti di saper fare il suo lavoro senza il padre. Ad un certo punto, però, farà un passo indetro e proporrà al padre di rientrare a far parte della casa di moda. Eric, però, ha ormai già deciso e non vuole più rientrare.