La quarta serata del Festival di Sanremo ha visto Bianca Balti protagonista indiscussa sul palco dell’Ariston. La top model ha sfoggiato una serie di cambi d’abito che hanno confermato il suo ruolo di icona di stile. Balti ha indossato creazioni Haute Couture di Valentino, firmate da Alessandro Michele, dimostrando una notevole versatilità stilistica.

Il primo look presentato è stato un abito in seta rosa pallido, impreziosito da una stola in lurex oro e maxi rouches, un ensemble che ha immediatamente catturato l’attenzione. Successivamente, la top model è apparsa con un secondo outfit dorato, altrettanto scenografico e capace di valorizzare la sua figura.

A chiudere la sfilata di moda, un elegante outfit nero caratterizzato da un collo alto, maniche in pizzo e uno spacco vertiginoso, un dettaglio che ha aggiunto un tocco di audacia. Tutti i cambi d’abito hanno raccolto consensi unanimi, ottenendo voti molto alti da parte della critica di settore.

Stile anni ’70: Levante e Gaia in armonia

Sul palco dell’Ariston, anche Levante e Gaia hanno interpretato il tema della serata con un’estetica distintiva, ispirata agli anni ’70. Le due artiste hanno scelto abiti che richiamavano le atmosfere di quell’epoca, creando un dialogo stilistico coerente. Levante ha indossato un modello nero firmato Armani, caratterizzato da un’eleganza sobria. Gaia, invece, ha optato per un bustier beige-marrone con un effetto velluto, un capo che ha sottolineato la sua presenza scenica.

I loro look hanno evidenziato una forte intesa artistica e una scelta stilistica coordinata, ricevendo apprezzamenti per l’originalità e l’armonia complessiva.

Confronto stilistico: glamour e teatralità

La serata ha messo in luce due approcci stilistici differenti ma ugualmente efficaci. Da un lato, la raffinatezza senza tempo di Bianca Balti, capace di trasformare ogni cambio d’abito in un momento di alta moda, dimostrando una maestria nel portare creazioni complesse. Dall’altro, la teatralità di Levante e Gaia, che hanno puntato su un’estetica coordinata e una presenza scenica di forte impatto, creando un’atmosfera coinvolgente. Entrambi gli stili hanno contribuito a rendere la serata memorabile, seppure con sfumature diverse, arricchendo il panorama fashion del Festival.