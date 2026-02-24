Si sono tenute ieri, 23 febbraio 2026, le nuove registrazioni della puntata di U&D. Il programma di Maria De Filippi, che da sempre fa ascolti record, vede nuovi colpi di scena. I momenti salienti riguardano la discussione tra Alessio e Sara, fino alle accuse di Sperti e Cipollari a Lenti e Landini che, secondo quanto dicono i due opinionisti, avrebbero un accordo.

Mario Lenti e Cinzia Landini hanno ripreso a frequentarsi. Tina Cipollari e Gianni Sperti sospettano che i due abbiano un accordo segreto. Mario torna nella trasmissione di Canale 5 e conferma di voler interrompere la frequentazione con Cinzia, in accordo con lei.

L'uomo, di recente, si era assentato e aveva lasciato la dama da sola, a difendersi al centro studio.

Cipollari si è arrabbiata e ha chiesto esplicitamente che Cinzia e Mario escano subito dal programma, poiché starebbero prendendo in giro tutti. L'uomo e la donna, però, non accettano l'invito di Tina Cipollari e non hanno intenzione di andarsene. Successivamente, si passa al Sebastiano Mignosa. Elisabetta interviene e racconta a tutti che Mignosa l'avrebbe chiamata, chiedendole di lasciare anche il programma.

La discussione tra Alessio e Sara

Per ciò che concerne, invece, il trono classico, occhi puntati sulla tronista romana Sara Gaudenzi. La donna si sta concentrando su due uomini: Alessio Rubeca e Matteo Stratoti.

A Stratoti ha organizzato una sorpresa, decidendo di andarlo a trovare a Milano. Tra i due è scattato un bacio e Alessio ha reagito molto male. Ha discusso con Sara e ha deciso di lasciare lo studio, molto arrabbiato. Gaudenzi ha fatto sapere che proverà ad andarlo a riprendere e a farlo ragionare.

Nel frattempo, Ciro Solimeno vorrebbe fare pace con Martina, ma lei non vuole. i due litigano molto e Ciro le chiede di tornare in studio per corteggiarlo. Lei fa sapere di voler lasciare il programma. In verità, Martina non se n'è andata ed i due tornano a litigare. Grande assente è Alessia Antonetti che, ormai, dovrebbe essere fuori dal programma. Il riavvicinamento di Ciro a Martina, ricordiamo, aveva fatto infuriare Elisa, che ha deciso di lasciare il programma proprio per questa motivazione. Nel corso della puntata, il tronista napoletano proverà a fare il punto della situazione.