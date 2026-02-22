Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di marzo 2026. Le novità riguarderanno l'appuntamento con La forza di una donna, la fortunatissima soap opera turca del daytime pomeridiano che verrà allungata in daytime dopo lo stop del pomeridiano domenicale di Amici 25.
In prime time, invece, slitterà l'appuntamento con I Cesaroni, la fiction che vede protagonista Claudio Amendola, di cui è stata realizzata una nuova stagione.
Amici 25 si ferma di domenica: cambio programmazione Mediaset marzo
Le novità del mese di marzo interesseranno la domenica pomeriggio di Canale 5, dato che in daytime si arriverà allo stop degli speciali di Amici 25.
Al momento l'ultima puntata in daytime è prevista per domenica 15 marzo, dopodiché dalla settimana successiva comincerà il serale del talent show, pronto a sfidare la nuova edizione di Canzonissima, lo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci previsto dal 21 marzo in poi.
Nel frattempo, però, la domenica pomeriggio di Canale 5 passerà nelle mani delle soap, pronte a tener banco in daytime per sfidare al meglio le puntate primaverili di Domenica In, il talk show di Rai 1 condotto da Mara Venier.
La forza di una donna prolungata, I Cesaroni slittano ancora in prime time
A trainare le nuove puntate di Verissimo della domenica pomeriggio ci penserà la soap opera La forza di una donna, la quale verrà prolungata anche di domenica, con delle puntate speciali previste dalle 15:30 in poi.
La serie turca campione di ascolti con picchi del 27% di share, andrà in onda 7 giorni su 7 con episodi inediti che terranno compagnia al suo affezionatissimo pubblico.
Di domenica pomeriggio, inoltre, arriverà anche Forbidden Fruit: le nuove puntate saranno trasmesse dalle 14:30 alle 15:30 circa.
Cambiamenti nella programmazione Mediaset di marzo anche in prime time per la fiction I Cesaroni, di cui sono state realizzate le nuove attesissime puntate con Claudio Amendola.
Inizialmente prevista per i primi di marzo, alla fine si è scelto di farla slittare a data da destinarsi, lasciando spazio alla seconda stagione di Vanina - Un vicequestore a Catania, che vedrà protagonista Giusy Buscemi.