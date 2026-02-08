Sono parole molto forti quelle che ha usato Chiara Cainelli su Instagram per rispondere a chi l'ha accusata di essere stata la prima a fare body shaming al Grande Fratello, in particolare su Helena Prestes. Dopo aver replicato alle frecciatine e ai like che Turchese Baracchi avrebbe messo contro di lei, la ragazza si è sfogata raccontando che un fandom la starebbe perseguitando e offendendo da un anno e mezzo e lei non sopporta più questa situazione.

Le dichiarazioni di Chiara sui social

Da giorni in rete si parla di Chiara e del body shaming che avrebbe fatto a Helena al GF: tutto è nato da un commento pungente che Turchese Baracchi ha fatto a Storie Italiane nel giorno in cui Cainelli era ospite per spiegare perché si è operata al doppio mento.

"Tu chiamavi Helena gobba e ora piangi per le offese sull'aspetto fisico? Sei un po' incoerente", ha detto l'opinionista Rai.

Nei giorni successivi la giovane ha deciso di rispondere a tono sia a queste dichiarazioni che a chi continuerebbe a paragonare il suo comportamento nella casa a quello di persone che la starebbero insultando da tempo sui social.

"Dopo un reality si creano dei fandom che ti rendono la vita impossibile. Queste persone insultano dalla mattina alla sera, creano profili fake per boicottare gli altri. Questo non è bullismo?", ha detto Chiara con la voce rotta.

Le rivelazioni sui fandom del GF 2024/2025

"Quando una persona denuncia cosa di questo tipo, non esiste dire - l'hai fatto prima tu-", ha proseguito la ragazza nel lungo sfogo che ha pubblicato su Instagram il 7 febbraio.

Tornando su un fandom che è nato durante il suo GF (del quale non ha svelato il nome), Chiara ha aggiunto: "Io sono perseguitata, insultata e derisa da un anno e mezzo. Ho dovuto cambiare numero, sono venuti a minacciarmi sotto casa, mi scrivono ossessivamente sotto tutti i post. Non ne posso più".

I commenti sul web

Lo sfogo di Chiara ha colpito la maggior parte delle persone che lo hanno ascoltato, a partire dai supporter di altri concorrenti del suo GF.

"Solidarietà a lei per tutto quello che sta subendo, proprio come Zeudi", "Mi dispiace troppo per lei", "Questo fandom è pericoloso", "Quanta cattiveria, la gente non sta bene", "Concordo con lei, quel fandom è pieno di pazze", "La maggior parte dei concorrenti di quell'edizione ricevono ancora insulti, è folle perché il programma è finito da più di un anno", si legge su X.