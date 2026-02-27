Farah avrà un nuovo lavoro come medico nelle puntate di Io sono Farah, ma si scoprirà che dietro l'assunzione c'è Orhan.

Le anticipazioni tv rivelano che Orhan ricatterà Farah per costringerla a salvare un uomo e lei non potrà tirarsi indietro. Kosaner, infatti, avrà la prova del delitto di Ali Galip.

La serenità di Farah durerà molto poco

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Tahir e Kerim e la sua mamma torneranno a casa e passeranno la serata con Bade e Gülsima. La famiglia riunita trascorrerà qualche ora in serenità, ma tutto verrà rovinato da una notizia: il corpo di Ali Galip è stato ritrovato e si indaga sul suo assassino.

Bade e Farah inizieranno a tremare, ma Tahir rassicurerà la sua amata e sarà disposto ad assumersi la responsabilità di tutto. Nel frattempo, Mehmet sarà furioso per il ritorno di suo padre: Orhan, infatti, riuscirà a farla franca e tornerà in polizia. Agnello Nero affiderà proprio a Mehmet il caso della morte di Orhan e lui sarà convinto che suo padre sia il vero colpevole. Gonul vivrà malissimo il ritrovamento del corpo di Ali Galip e avrà paura di finire in prigione. La ragazza avrà intenzione di parlare con suo padre e Mehmet della vicenda, ma Farah riuscirà a fermarla. A complicare le cose arriverà anche la burocrazia, perché la donna sarà ancora sotto controllo per ottenere la cittadinanza.

A questo proposito arriverà una telefonata che sembrerà provvidenziale: Farah riceverà la proposta di lavorare in un ospedale.

Orhan avrà la prova dell'omicidio di Ali Galip

Nelle puntate di Io sono Farah dal 2 al 6 marzo, arriverà il giorno del colloquio in ospedale. Farah risponderà alle domande del medico in modo soddisfacente e il lavoro sembrerà ormai conquistato. "Sarà un onore avere un chirurgo come te", dirà il medico stringendo la mano a Farah. Poco dopo, però, quando la nuova dottoressa sarà accompagnata in ospedale, si ritroverà di fronte a Orhan. Quest'ultimo sparerà contro un suo prigioniero per farlo parlare e poi ordinerà a Farah di salvarlo, una volta ottenuta l'informazione di cui aveva bisogno. Sarà chiaro che dietro all'assunzione di Farah c'è Orhan e lui la terrà in pugno perché possiede la prova della sua colpevolezza nell'omicidio di Ali Galip.