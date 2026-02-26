Elettra Lamborghini ha condiviso un episodio curioso riguardante il marito Afrojack, avvenuto durante un soggiorno a Montecarlo. La cantante ha raccontato di aver, con un pizzico di ironia, "spedito" il marito al casinò, lasciando intendere che quest'ultimo fosse già stanco dopo poco tempo trascorso insieme nel Principato. Questo aneddoto offre uno spaccato della quotidianità della coppia, spesso al centro dell’attenzione mediatica per la loro spontaneità e simpatia.

Momenti di leggerezza nella vita di coppia

Lamborghini ha sottolineato come la vita con Afrojack sia caratterizzata anche da momenti semplici e divertenti.

L’episodio del casinò a Montecarlo è stato narrato con leggerezza, senza alcuna polemica, ma come esempio della complicità che contraddistingue il loro rapporto. La cantante ha voluto condividere questo dettaglio per mostrare il lato più autentico della loro relazione, lontano dai riflettori e dalle formalità degli eventi pubblici.

La coppia tra musica e quotidianità

Elettra Lamborghini e Afrojack sono frequentemente protagonisti di momenti condivisi sui social media, dove mettono in mostra sia la loro vita professionale sia quella privata. La cantante, nota per la sua energia e ironia, ha più volte raccontato episodi della vita coniugale che evidenziano la normalità della loro relazione, nonostante la notorietà.

Anche Afrojack, celebre DJ internazionale, appare spesso al fianco della moglie in situazioni informali, confermando la solidità del loro legame.

La coppia continua a essere seguita con interesse dal pubblico, che ne apprezza la capacità di affrontare la quotidianità con leggerezza e complicità, senza mai prendersi eccessivamente sul serio.