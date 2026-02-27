Dopo un lungo periodo di ostilità e indagini giudiziarie e il clamoroso riavvicinamento, il commissario Mehmet Koşaner dovrà scontrarsi ancora con Tahir: le anticipazioni di Io sono Farah 2.

La programmazione delle puntate di Io sono Farah 2 nel mese di marzo 2026 subirà alcune modifiche. La messa in onda della soap turca sulla rete ammiraglia di Mediaset dovrà infatti bloccarsi, impedendo la consueta doppia puntata serale del martedì, fissata per il 3 marzo, per lasciare spazio alla semifinale d'andata di Coppa Italia tra Inter e Como.

La continuità della narrazione sarà comunque garantita col daytime pomeridiano.

La striscia quotidiana, prevista dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 14:15, rimane immutata, come nuovo pilastro della programmazione Mediaset. Il ritorno della soap in prima serata è invece previsto per venerdì 6 marzo, ma con uno slittamento dell'orario d'inizio. La soap dovrebbe cominciare alle 21:55 circa, subito dopo il debutto di altre produzioni nazionali, come la fiction Vanina con Giusy Buscemi.

Con gli episodi in onda nella prima settimana di marzo, Farah, Tahir e il piccolo Kerim riusciranno a tornare in quella che considerano la loro "casa". Ma la pace durerà pochissimo. Verrà a galla un nuovo pericolo: quello rappresentato dall'asse tra Orhan, che è il corrotto capo della polizia, e Behnam.

I due cattivi decideranno infatti di usare Mehmet come pedina, ordinandogli di indagare ufficialmente sull'omicidio di Ali Galip. Una mossa machiavellica: entrambi sanno che la verità potrebbe portare dritto a Tahir o a Farah, mettendo Mehmet nella posizione impossibile di dover arrestare suo fratello o la donna che sta cercando di proteggere.

Mehmet costretto al doppio gioco, le nuove puntate di marzo di Io sono Farah 2

In tutto ciò, Merjan è sempre più sospettosa riguardo al comportamento di suo padre Akbar nei confronti di Gulsima. E Merjan si attiverà per scoprire dettagli scottanti sul passato che lega le due famiglie. Proprio sul più bello interverrà Behnam, per sviare i sospetti e per manipolarla.

Egli vuole che Merjan lo aiuti a fare leva sui sentimenti di Kerim. Capendo di non poter più conquistare Farah, nemmeno con la forza, Behnam proverà a ingranziarsi il bambino per obbligare la madre a tornare da lui.

Poi, andrà in scena un nuovo scontro tra i fratelli. Tahir interverrà con i suoi uomini per intercettare Ilyas, convinto di agire per il bene. Ma durante la sua azione si troverà davanti Mehmet. Quello che Tahir non capirà subito è che Mehmet fingerà di assecondare Orhan per raccogliere prove definitive contro di lui. Ma questo doppio gioco rischierà di creare un incidente fratricida, dato che nessuno dei due potrà svelare troppo all'altro delle proprie intenzioni senza far saltare la copertura.

Il finale di settimana promette scintille. Dopo aver messo al sicuro Ilyas, Farah dovrà affrontare Gonul. E, in un gesto clamoroso anche se probabilmente calcolato per proteggere Farah dai ricatti di Orhan o per permettere alle indagini di avanzare, Tahir si consegnerà al fratello.

Riepilogo delle ultime puntate della soap turca

Nelle puntate di febbraio la soap turca ha offerto un grande colpo di scena. Mehmet, tramite la confessione di Vera, ha infatti scoperto di essere il fratello di Tahir Lekesiz. Tale sconvolgente rivelazione ha trasformato i percorsi esistenziali di due personaggi finora opposti. E dà qui ha preso forma il culmine emotivo di un doppio percorso di redenzione. Mehmet, che ha dedicato l'intera sua vita alla caccia dei criminali con metodi non sempre ortodossi, ha dovuto accettare di essere imparentato con il suo peggiore antagonista.

Il comprendere che l'uomo che ha perseguitato con più vigore e accanimento era in realtà sangue del suo sangue ha donato al commissario una consapevolezza nuova. E da questa crisi di coscienza, Mehmet è uscito gravato da una profondo senso di colpa. Sinceramente commozione, il commissario ha riconsiderato le proprie priorità. Anche Tahir ha affrontato uno choc. Cresciuto sotto la pericolosa ala protettiva di Ali Galip, Tahir ha capito di non essere solo al mondo.

L'abbraccio, in tutti i sensi fraterno, tra Mehmet e Tahir, ha quindi segnato l'inizio di una nuova alleanza. Mehmet ha infatti deciso di proteggere Tahir, fingendo ancora con Behnam di non conoscere la verità, per poter agire dall'interno del sistema e neutralizzare la minaccia iraniana.

Un'altra linea narrativa di fondamentale importanza ha riguardato Gulsima, la madre di Farah, di cui si erano perse le tracce per dieci lunghi anni. Nelle puntate andate in onda a febbraio si è saputo che la donna non era morta, ma era stata tenuta prigioniera da Behnam Azadi in una sorta di isolamento forzato. La scoperta dell'esistenza di Gulsima è avvenuta in modo fortuito e, ovviamente, commovente. Il piccolo Kerimsah ha riconosciuto Gulsima attraverso una voglia sul palmo della mano, un dettaglio che la stessa Farah aveva più volte menzionato nei suoi racconti.