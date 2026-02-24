L’app del FantaSanremo ha subito un malfunzionamento a causa dell’elevato numero di accessi simultanei nelle ore precedenti alla chiusura delle iscrizioni. Il sistema è andato in tilt, provocando un crash che ha impedito a molti utenti di completare la propria squadra. In risposta a questa criticità, l’organizzazione ha deciso di prorogare il termine per iscriversi e modificare le formazioni fino alle ore 20 di martedì 24 febbraio, assicurando che nessun fantallenatore resterà escluso.

Il crash dell’app e le reazioni degli utenti

Il sovraccarico di accessi ha reso l’app inaccessibile proprio nel momento in cui molti utenti, ridotti all’ultimo minuto, tentavano di creare o aggiornare la propria squadra.

Questa situazione ha generato panico e ironia sui social network tra i fantallenatori, preoccupati di non riuscire a partecipare al gioco.

La risposta dell’organizzazione

Per evitare esclusioni e garantire equità, l’organizzazione ha esteso il termine per le iscrizioni e le modifiche fino alle ore 20 di martedì 24 febbraio. Questa decisione permette a tutti gli utenti di avere il tempo necessario per completare le operazioni prima dell’inizio della prima serata del Festival.

Contesto e numeri in crescita

La proroga arriva in un momento di forte crescita per il fenomeno FantaSanremo, che ha registrato un numero sempre maggiore di squadre iscritte. L’app si conferma tra le più scaricate nelle categorie gratuite e intrattenimento, mentre gli organizzatori puntano a raggiungere quota tre milioni di squadre.

Sono state inoltre ridefinite le possibilità di modifica della formazione, con finestre specifiche previste per venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

Cos'è FantaSanremo

FantaSanremo è un fantasy game legato al Festival della canzone italiana. Gli utenti creano squadre virtuali di artisti in gara, utilizzando una valuta virtuale chiamata “baudi”. Ogni squadra è composta da sette artisti, di cui cinque titolari e due riserve, con un capitano che raddoppia bonus e malus. Il gioco ha guadagnato notevole popolarità negli ultimi anni, diventando un appuntamento fisso per gli appassionati del Festival.