Il FantaSanremo si configura come un gioco a tema musicale, strettamente legato alla kermesse del Festival di Sanremo. I partecipanti hanno la possibilità di creare una propria squadra, selezionando gli artisti in gara. Il punteggio viene poi accumulato in base alle azioni e ai comportamenti specifici degli artisti durante le diverse serate del Festival.

Le regole del FantaSanremo

Ciascun giocatore sceglie una rosa di artisti, i quali maturano punti attraverso un articolato sistema di bonus e malus. I bonus vengono attribuiti in seguito a gesti particolari, quali l'adozione di accessori vistosi, l'interazione con il pubblico presente, o l'esecuzione di azioni considerate divertenti sul palco.

Al contrario, i malus penalizzano comportamenti come la dimenticanza di ringraziare l'orchestra o il pubblico, o l'eventuale incorrenza di errori durante le esibizioni.

Un fenomeno social che coinvolge

Negli ultimi anni, il FantaSanremo ha assunto le proporzioni di un vero e proprio fenomeno social. Migliaia di utenti vengono coinvolti attivamente, commentando in tempo reale le performance degli artisti e i relativi punteggi accumulati. Questo gioco aggiunge un prezioso elemento di leggerezza e partecipazione collettiva all'evento musicale che registra il maggiore seguito in Italia.