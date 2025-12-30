Brutte notizie in arrivo per Yildiz che, nelle puntate di Forbidden Fruit in onda dal 5 al 10 gennaio su Canale 5, riceverà una brutta notizia dal marito Halit. Il magnate vuole il divorzio e decide di trasferirsi a casa di Ender dove, nel frattempo, è già andato a vivere il giovane Erim. Le brutte notizie per Yildiz non saranno finite qui, visto che scoprirà che lei e Zeynep sono sorellastre: le due sono figlie di padri diversi. Un segreto che la loro madre Asuman ha custodito per oltre vent'anni.

Halit chiede il divorzio a Yildiz dopo il ferimento di Erim

Il trasferimento di Erim da parte di Mustafa getterà nel panico l'intera famiglia Argun. Il ragazzo verrà ricoverato in condizioni critiche in ospedale e necessiterà di una trasfusione di sangue. Sarà Kaya a donargli il sangue salvando di fatto la vita al figlio di Halit e Ender. Il ragazzo riuscirà a riprendersi e deciderà di andare a vivere con la madre visto che si sentirà più al sicuro a casa di Ender. Halit non riuscirà a sopportare l'idea di stare lontano dal figlio e prenderà una drastica decisione. Il magnate deciderà di trasferirsi a vivere temporaneamente a casa di Ender per stare accanto a Erim e comunicherà a Yildiz di voler divorziare da lei.

La presenza di Mustafa avrà di fatto mandato in crisi il loro matrimonio e a nulla varranno i tentativi della donna di far cambiare idea al marito. Lui, ancora scosso per aver quasi perso il figlio Erim, non vorrà sentire ragioni.

Yildiz scopre che lei e Zeynep sono sorellastre

Le brutte notizie per Yildiz non saranno finite visto che, a causa di una trappola ordita da Ender, verrà a sapere che la madre Asuman le ha sempre mentito: lei e Zeynep sono sorellastre visto che hanno padri diversi. Si verrà a sapere che Mustafa fu incarcerato proprio per aver ucciso il padre biologico di Zeynep, dopo aver scoperto che era l'amante della moglie. Sarà una notizia devastante e che compromettere per sempre il rapporto di Yildiz e Zeynep con la loro madre.

Il rapporto tra le due sorelle rimarrà invece invariato. Caner e Zehra si ritroveranno dopo un periodo di distanza durante il quale avevano deciso di restare amici. Zeynep offrirà un lavoro a Hazal, ignara del legame che quest'ultima aveva avuto con Alihan. Anche tra Kaya e Ender sembrerà riaccendersi la passione, visto che trascorreranno una serata insieme.

Forbidden Fruit sbarca in prima serata

Forbidden Fruit continua la sua programmazione su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10 e il sabato alle 14:30. Appuntamenti a cui si aggiunge anche quello della prima serata di giovedì 8 gennaio. La soap Tv sbarca quindi in prime time e questo potrebbe portare la dizi turca a diventare un appuntamento fisso del giovedì sera.