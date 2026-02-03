Negli episodi della soap turca La forza di una donna, in onda dal 9 al 14 febbraio 2026, Bahar perderà il marito Sarp Cesmeli per sempre, proprio quando deciderà di ricostruire il loro rapporto. Quest’ultimo morirà, durante il ricovero in ospedale, per mano della cognata Sirin.

Sirin manomette la flebo del cognato Sarp

Dopo aver rischiato la vita a causa di un terribile incidente stradale, Bahar chiederà perdono a Sarp per avercela avuta duramente con lui, quando ha scoperto che era vivo. Inoltre, Bahar proporrà al marito di recuperare il loro matrimonio, per il bene dei loro figli Nisan e Doruk.

Proprio dopo che Sarp e Bahar faranno dei progetti sul loro futuro insieme, accadrà l’ennesima tragedia. Sarp morirà a causa della cognata Sirin, la quale manometterà la flebo che lo teneva in vita, in preda alla gelosia. A consolare Bahar in ospedale, quando sarà distrutta per il decesso del marito, ci penserà la signora Fazilet.

Nel contempo, Emre si rivolgerà ad Arif e all’avvocata Kismet, per una consulenza legale sull’affidamento del piccolo Arda.

Ceyda mette fine alla relazione con Yusuf

Dopo un salto temporale di tre mesi, per onorare il sogno del defunto marito Sarp, Bahar accetterà di portare i figli Nisan e Doruk in campeggio insieme a Enver.

Spazio anche a Ceyda, che metterà fine in maniera definitiva alla relazione con Yusuf e proporrà ad Arif un lavoro con Emre.

Infine, sempre Ceyda, deciderà di tornare da Raif, il figlio invalido di Fazilet, per offrirgli di nuovo il suo aiuto.

Riepilogo: Sirin ha scagionato Sarp da ogni colpa

Mentre sua madre Hatice si trovava in ospedale in condizioni disperate, per essere rimasta vittima di un incidente d’auto, Sirin ha scagionato Sarp da ogni colpa. In particolare, la giovane ha ammesso alla sorellastra Bahar di non aver mai avuto alcuna liaison amorosa con suo marito, facendola rimanere senza parole. In precedenza, Bahar aveva sospettato ulteriormente che Sarp l'avesse tradita davvero con Sirin, per aver visto le loro foto compromettenti. Ben presto, però la donna ha scoperto che la sua sorellastra aveva minacciato suo marito, per accettare di donarle il midollo osseo. Sirin invece ha continuato a fingersi vittima, per aver ribadito di essere stata abusata da Sarp in passato.