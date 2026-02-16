Nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit entrerà in scena un nuovo personaggio destinato a creare scompiglio nella vita dei protagonisti di questa avvincente soap Tv. Si tratta di Nadir Kılıç (Hakan Karahan), un vecchio socio d'affari di Halit e che giungerà a Istanbul per vendicarsi dell'Argun senior. Si scoprirà che è proprio Nadir il complice misterioso della perfida Sahika, la quale continuerà a tessere i suoi intrighi contro Ender, Yildiz e lo stesso Halit.

Arriva Nadir, l'ex Nezir de La forza di una donna

A breve il pubblico di Canale 5 assisterà all'entrata in scena di Nadir, un ex socio di affari di Halit, desideroso di vendicarsi di lui per problemi legati al passato.

Questo nuovo personaggio è interpretato dall'attore turco Hakan Karahan, già conosciuto in Italia per aver prestato il volto a Nezir nella fortunata dizi La forza di una donna. Anche in Forbidden Fruit interpreterà dunque il ruolo del cattivo, visto che si scoprirà che è proprio lui il complice misterioso di Sahika, rimasto nell'ombra nelle prime puntate della terza stagione ma ora pronto ad uscire allo scoperto.

Nadir e Sahika complici nella vendetta contro Halit

Con il passare delle puntate si scoprirà che la sete di vendetta di Nadir sarà dovuta al fatto che ha passato tanti anni in prigione proprio a causa di Halit, che lo aveva accusato di affari illeciti quando erano soci della stessa azienda.

Appena uscito di galera, Nadir ha progettato di punire Argun senior e ha coinvolto nel suo piano la perfida Sahika. Il piano non è andato come previsto, visto che Sahika non è riuscita a farsi sposare da Halit. Nadir deciderà quindi di entrare in scena, forte del fatto di aver acquisito, attraverso un prestanome, il 50% delle azioni della holding Argun. Le anticipazioni rivelano inoltre che questo nuovo personaggio non ci metterà molto a far perdere le staffe a Halit, soprattutto quando si avvicinerà a Yildiz e Ender.

Continua il successo di Forbidden Fruit

Continua il successo di Forbidden Fruit che, ogni giorno, regala ascolti più che soddisfacenti a Mediaset con una media di 2,3 milioni a puntata e uno share intorno al 20%.

Numeri che potrebbero crescere ulteriormente, nel momento in cui si entrerà nel vivo di questa intrigante terza stagione. Non è escluso che, nelle prossime settimane, Mediaset possa decidere di aggiungere ai consueti appuntamenti in diurna anche quello in prima serata, come già accaduto nel corso del mese di gennaio.