In questi giorni Ida Platano ha deciso di condividere con i suoi follower alcuni degli insulti che ha ricevuto ultimamente sui social. La storica dama di Uomini e donne, infatti, ha postato su Instagram una parte dei messaggi offensivi che le sono stati inviati da chi non apprezza il corpo atletico che ha messo su dopo tante ore passate in palestra, poi ha risposto a tono invitando gli haters a rilassarsi.

Le critiche sul nuovo corpo di Ida

Nell'ultimo anno Ida si è dedicata molto a sé stessa e alla cura del suo corpo: quasi tutte le mattine la parrucchiera va in palestra, si allena duramente e poi inizia ad occuparsi dei clienti del suo salone.

La storica protagonista di Uomini e donne pubblica spesso foto del suo "nuovo fisico", anche perché è orgogliosa dei risultati che ha ottenuto dopo mesi di allenamento e sacrifici.

In rete, però, c'è chi non apprezza questa nuova immagine di Platano e glielo ha detto chiaramente in messaggi che poi lei ha postato sul suo profilo Instagram.

"Sei orrenda", "Prima eri bella e ora metti paura", "Sei diventata inguardabile", "Ma non ti vergogni?", "Troppo magra, direi scheletrica", "Che brutta", "Copriti, è meglio", "Oscena", "Basta palestra", sono le offese che Ida ha ricevuto e che ha deciso di condividere con chi la segue sui social.

La replica pungente della parrucchiera

Dopo aver pubblicato una serie di messaggi in cui è stata criticata per il suo corpo magro e muscoloso, Ida ha scelto di dare un'unica pungente risposta a chi non la apprezza.

Accanto ad una foto che ha scattato allo specchio dopo un massaggio, la dama di Uomini e donne ha scritto: "Rilassatevi e godetevela".

Nessun ritorno a Uomini e donne

Ida manca dagli studi di Uomini e donne da circa un anno e mezzo, e stando alle ultime rivelazioni di Lorenzo Pugnaloni, non avrebbe nessuna intenzione di tornare né come dama né come tronista.

Il dating-show, dunque, dovrà continuare a fare a meno di una delle sue storiche protagoniste, un personaggio che per più di cinque anni ha monopolizzato le dinamiche del trono Over con amori tormentati (come quello con Riccardo) e conoscenze altalenanti che hanno appassionato i telespettatori.