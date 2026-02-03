Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma a breve su Canale 5 rivelano che Ender informerà Yigit che Sahika è in possesso di un video in grado d'incastrarlo per aggressione. Il ragazzo avrà una reazione fortissima, non esitando ad aggredire sua zia.

Sahika ricatta Ender

Yigit ordinerà a Ender e Kaya di diventare marito e moglie altrimenti sarebbe scomparso dalle loro vita. Dopo la cerimonia, la donna tornerà all'azienda Argun per collaborare con Nadir, un ex socio di Halit in cerca di vendetta. Ender dovrà vedersela con Sahika, ritornata a Istanbul su richiesta di Halit.

La darklady minaccerà la cognata di raccontare a tutti che era stato Yigit ad aggredirla diversi mesi prima. Sahika spiegherà alla donna di essere in possesso di un video in cui si nota suo figlio aggredirla e farla cadere nelle acque del Bosforo. Le parole spaventeranno moltissimo Ender che aveva pensato di non denunciare Yigit per l'aggressione subita.

Yigit cerca di strangolare la zia ma viene fermato dai suoi genitori

Le anticipazioni rivelano che Sahika suggerirà a Ender di mantenere il massimo riserbo sul ricatto almeno finché non avrà trovato il modo di sbarazzarsi di Halit e Nadir all'interno dell'azienda. Ma Celebi sceglierà di spiegare ad Yigit quello che le sta succedendo. Il giovane dirà che Sahika non può essere in possesso di un filmato dell'aggressione poiché la telecamera in casa Argun era disabilitata.

Yigit non riuscirà a tenere la bocca chiusa e una volta tornato a casa aggredirà sua zia. Il ragazzo cercherà di strangolare Sahika ma verrà fermato dall'interno dei suoi genitori. In questo modo, la darklady comprenderà che Ender ha informato suo nipote e passerà alla seconda fase del ricatto. La donna manderà a Celebi il video dell'aggressione in grado d'incriminare Yigit del reato. Ender capirà che la cognata non sta scherzando e per questo sceglierà di ascoltarla. Sahika fingerà di chiedere scusa alla donna, pregandola di seguirla in camera sua per darle un regalo. In questo modo, la donna spiegherà ad Ender di aver intenzione di causare una frattura tra Halit e Yildiz contando sul suo aiuto.

Kaya ha scoperto che Ender ha incastrato Yildiz

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio febbraio su Canale 5, Kaya ha scoperto che Ender ha incastrato Yildiz. La donna ha pagato Sevda per sedurre Halit. L'avvocato ha voluto raccontare tutta la verità all'imprenditore ma è stato anticipato dalla segretaria. Halit, a questo punto, ha allontanato Ender dal posto di lavoro.

Il giorno dopo, Celebi ha incontrato Philipp, il figlio del defunto marito di Sahika che le ha raccontato una verità agghiacciante.