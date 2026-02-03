La Preside 2, si farà? Ad oggi, questa è la domanda più ricorrente tra gli spettatore che hanno seguito la fiction di Rai 1 con Luisa Ranieri protagonista. Lunedì 2 febbraio è andata in onda l'ultima puntata ed il finale ha visto diverse questioni rimaste in sospeso. Pensando ad una possibile trama potrebbe anche esserci una seconda stagione, ma al momento i vertici di Viale Mazzini non danno nessuna conferma.

La Preside 2: possibile trama

Gli ultimi due episodi della serie tv La Preside hanno lasciato diversi punti irrisolti.

Ad esempio Vittorio che è stata una spalla fondamentale per Eugenia Liguori, finito l'anno scolastico è tornato al Nord per trascorrere l'estate insieme ai suoi cari.

Al momento dei saluti finali con la dirigente scolastica, il docente di italiano ha lasciato una lettera sulla scrivania di Eugenia in cui c'era scritto che non riusciva più a lavorare al suo fianco mascherando i suoi sentimenti. Per quanto riguarda il trio formato da Michele, Lucia e Nicola: il primo è riuscito a capire che i suoi sentimenti non erano ricambiati. La storia d'amore tra Nicola e Lucia invece è ostacolata dal padre della ragazza: lui essendo un carabiniere non riesce ad accettare che sua figlia possa avere una relazione con il figlio di una famiglia malavitosa. Anche il personaggio di Nicola Russo è rimasto incompleto: il figlio di Giuliana è stato rinchiuso nel carcere minorile per una rissa; sebbene abbia deciso di sostenere l'esame finale non è stato svelato se al termine dell'estate abbia o meno finito di scontare la sua pena.

Mario Rescigno e Marita invece sognano di girare il mondo a bordo di una nave da crociera: terminato il percorso di studi, sognano di sostenere il colloquio di lavoro.

Dunque i presupposti per una seconda stagione potrebbero anche esserci, ma ad oggi la Rai non ha proferito parola sulla serie tv.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, sono diversi gli utenti che hanno commentato gli ultimi due episodi de La Preside.

Un utente ha scritto: "Ebbene sì, ho fatto il fermo immagine per leggere la lettera che Vittorio ha scritto a Eugenia". Un altro spettatore ha affermato: "Un applauso va fatto a Ludovica Nasti. È di una bellezza e bravura assurda nonostante la sua giovane età; ha la capacità di recitare con i suoi occhi magnetici ed è credibile in tutti i ruoli che interpreta".

Un utente ha elogiato la protagonista Ranieri: "Di solito guardo poco la tv ma ci sono eccezioni che valgono la pena. La Preside è una di quelle eccezioni, perché ha dimostrato che con il cuore si può sconfiggere il male. Serie bellissima. Tutti bravissimi, Luisa Ranieri immensa". Infine c'è chi si è complimentato con tutto il cast e si è augurato una seconda stagione: "Finale capolavoro per La Preside con momenti di commozione a più riprese. La stagione 2 arriverà ed è un bene per il servizio pubblico".