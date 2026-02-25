La nuova edizione del Grande Fratello Vip prende forma. Mentre il cast è ancora "top secret", Selvaggia Lucarelli ha confermato i rumors riguardo un ruolo di opinionista all'interno del reality.

Su X, la giornalista ha pubblicato il comunicato Mediaset che dice: "Da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5. Conduce Ilary Blasi, opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici". E ancora: "Il format Endemol Shine Italy torna con molti nuovi elementi, mantenendo l'identità che lo ha reso un fenomeno mondiale".

La reazione da parte degli utenti del web

Il nome di Selvaggia Lucarelli come opinionista al reality show di Canale 5 era venuto fuori diverse settimane fa, ma fino ad oggi 25 febbraio non c'era stata alcuna conferma. In seguito al comunicato Mediaset, su X diversi utenti hanno espresso un loro parere sul ruolo di opinionista della temuta giudice di Ballando con le Stelle.

Un utente ha commentato con entusiasmo: "La notizia che tutti stavamo aspettando". Un altro utente ha scritto: "Selvaggia niente storie strappalacrime, fateli litigare". Un utente invece si è detto deluso dalla nuova esperienza lavorativa di Lucarelli: "Una delle più grosse delusioni. Davvero lei va a lavorare in quell'azienda?!

Ecco perché non hai detto una parola su tutto quello che è successo in queste settimane". A fare eco ci ha pensato un altro utente: "Io non ho parole. Questo è il programma più spazzatura della televisione italiana (perché dicono che sarà tutto nuovo, ma il succo è lo stesso). Cara Selvaggia non avrei mai creduto di vederti in quel conteso malsano! E ricordati che sarà un flop! Qua lo dico e sarei anche pronta a scommettere. Se fino all’anno scorso lo share era basso, ma secondo te quest’anno perché gli stessi che non lo guardavano più, dovrebbero guardarlo?". Tra gli utenti c'è chi ha affermato: "Conto su di te per farli litigare all'interno di quella casa". Un fan del GFVip si è detto felice per vedere Selvaggia Lucarelli al fianco di Cesara Buonamici, mentre un altro utente ha tagliato corto: "Finalmente si torna a guardare il Grande Fratello". Infine c'è chi ha commentato: "Il mio sogno si avvera. Benvenuta a Mediaset".