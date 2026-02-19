Tahir tornerà dall'Iran con un'ottima notizia per Farah nella puntata di Io sono Farah di venerdì 20 febbraio: "Tua madre è viva".

Le anticipazioni tv rivelano che Farah escogiterà un piano per riabbracciare sua madre: fingere che Kerim abbia ancora bisogno di midollo. Secondo quanto previsto, Behnam dovrà liberare Gülsima per portarla in ospedale e a quel punto Tahir sarà pronto ad intervenire.

Tahir finalmente libero dopo la prigionia in Iran

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Tahir riuscirà a liberarsi dei suoi aguzzini in Iran e a tornare in Turchia.

L'uomo incontrerà Mehmet che gli chiederà di aiutarlo a trovare suo fratello: in cambio, Tahir chiederà al poliziotto di far analizzare i capelli trovati durante la prigionia per capire se la madre di Farah è viva. I risultati arriveranno in poco tempo e confermeranno i sospetti di Tahir. Più tardi, l'uomo potrà riabbracciare la sua amata che gli dirà che durante la sua assenza ha scoperto qualcosa di importante: "Behnam non ha donato il midollo a Kerim". La notizia di Farah non sorprenderà Tahir che le darà una notizia sconvolgente: "Tua madre è viva, è stata lei a salvare il bambino". La gioia di Farah sarà indescrivibile quando Tahir le congegnerà il foulard di sua madre, trovato in Iran.

La donna abbraccerà con gratitudine e felicità l'uomo e, dopo qualche minuto per realizzare quanto ha appreso, penserà a come fare per salvare Gülsima.

Nuovo obiettivo a Io sono Farah: riportare Gülsima in Turchia

Nella puntata di Io sono Farah in onda venerdì 20 febbraio, Tahir e la sua amata escogiteranno un piano per riuscire a riportare Gülsima in Turchia. L'idea sarà di Farah: "Useremo la malattia di Kerim per ingannare Behnam", dirà, "Farò sapere a Behnam che Kerim ha bisogno del midollo". Farah spiegherà che Behnam sarà chiamato in causa e, non essendo il donatore, sarà costretto a portare sua madre in ospedale per il trapianto. "A quel punto io prenderò Gülsima e la porterò da te" dirà Tahir entusiasta. Farah dirà al suo amato che sua madre è anche la sua e insieme saranno una grande famiglia. Tahir sarà commosso da tutto questo e ringrazierà la donna di far parte della sua vita.