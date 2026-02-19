Il ceo di Sky Italia, Andrea Duilio, ha espresso grande emozione per il ritorno di Carlo Vanzini, storico telecronista di Formula 1, durante la presentazione della stagione motorsport. "La parola più usata oggi è emozione, quella che abbiamo vissuto nel rivedere Carlo. Sono felice stia meglio e gli facciamo un grosso in bocca al lupo. Non vediamo l’ora di rivederlo", ha dichiarato Duilio, sottolineando come Sky racconti i motori con "passione e competenza, con emozione, innovazione e attenzione alla tecnologia". Questo approccio, ha aggiunto, è ciò che contraddistingue l'emittente.

Il percorso di guarigione di Carlo Vanzini

Il ritorno di Vanzini davanti alle telecamere segna un momento di forte significato, dopo un periodo di malattia che aveva destato preoccupazione. La sua condizione, resa nota lo scorso dicembre 2025, ha visto una progressiva ripresa, confermata da aggiornamenti diffusi dai media e dalla famiglia. Vanzini, voce iconica della F1 su Sky Sport, era stato operato a gennaio 2026 per l'asportazione di un tumore al pancreas diagnosticato nel giugno precedente. Il figlio Luca aveva rassicurato i fan, affermando che Carlo "sta bene, è in ripresa". Il 18 febbraio 2026, il telecronista ha lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano, condividendo la sua gioia con un post su Instagram: "Grazie a tutte e a tutti #gobackhome", visibilmente sollevato.

Questa ripresa conferma le parole di Duilio, cariche di emozione e speranza.

La ricca stagione motorsport di Sky

La presentazione della stagione motorsport di Sky, che include anche NOW in streaming, ha anticipato un programma estremamente ricco. Saranno trasmesse oltre 1.800 ore di diretta live, arricchite da circa 300 ore dedicate a studi, approfondimenti e speciali. Sky detiene l'esclusiva dei campionati mondiali di Formula 1, MotoGP e Superbike. Dal WorldSBK al MotoGP, fino alla F1 che prenderà il via l'8 marzo a Melbourne, saranno 41 i weekend di gara coperti, per un totale di oltre 200 gare distribuite su 17 campionati. Le competizioni saranno visibili su canali dedicati come Sky Sport F1 e Sky Sport MotoGP, con l'integrazione di innovazioni tecnologiche quali camere onboard multiple, Battle Channel, analisi basate sull'intelligenza artificiale e accesso interattivo tramite Race Control.

In questo scenario, il ritorno di Vanzini assume un'importanza centrale. Dopo una battuta d'arresto forzata, la sua ripresa in cabina di commento rappresenta non solo un rinnovamento del palinsesto, ma soprattutto la rinascita della voce di riferimento della Casa dei Motori. La dichiarazione di Duilio racchiude un messaggio chiaro: il cuore del racconto dei motori è fatto di persone, competenza e continuità, e il ritorno di Vanzini ne è l'emblema.