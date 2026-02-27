Nelle prossime puntate di Io sono Farah, il rapporto tra padre e figlio arriverà a un punto di rottura definitivo. Kerim, con una maturità sorprendente, metterà Behnam di fronte alla realtà: per lui, il vero padre è sempre stato Tahir. Non è solo un cambio di schieramento, ma la sconfitta più amara per il cattivo della serie, che vedrà crollare l’unica cosa che contava davvero: il legame con il suo unico erede.

Il sacrificio di Kerim per Gulsima

Il destino di Kerim tornerà a incrociarsi pericolosamente con quello di Behnam, trascinando la narrazione verso un punto di non ritorno.

Il bambino, in un gesto di estremo sacrificio per evitare che la nonna Gulsima venga deportata in Iran, si consegnerà nelle mani del padre. Behnam, tuttavia, non lo riporterà nella villa di famiglia, ma sceglierà di segregarlo in una residenza nascosta sotto la sorveglianza di Rahsan, nel tentativo di spezzare ogni legame con il passato.

Behnam vuole portare Kerim in Iran

Il confronto tra padre e figlio assumerà toni drammatici: Behnam, incapace di accettare l’immagine di “uomo malvagio” che il piccolo ha di lui, proverà a manipolarlo ancora una volta. Cercherà di dipingere Farah come l'unica responsabile del loro dolore e, per chiudere definitivamente i conti, pianificherà il trasferimento immediato di Kerim in Iran.

Tahir sopravvive alla trappola di Behnam

Parallelamente, la furia di Behnam si abbatterà su Tahir. Il piano per eliminarlo sarà spietato: l’uomo ingaggerà Yilmaz per tendere una trappola mortale ai due innamorati. Quando il sicario comunicherà di avere la situazione in pugno, Behnam ordinerà senza esitazione l’esecuzione del rivale, pretendendo che Farah gli venga consegnata viva. Tuttavia, il destino avrà in serbo un colpo di scena: Tahir sopravviverà all’agguato e, protetto dai suoi uomini, riuscirà a ribaltare i rapporti di forza.

Yilmaz svela la sua vera identità

Il fallimento di Behnam sarà totale quando emergerà una verità inaspettata: Yilmaz, in realtà, è Hizir, un complice di Tahir infiltratosi per proteggerlo e smascherare il nemico.

Messo con le spalle al muro, Behnam sarà costretto a lasciare andare Kerim. Sarà proprio in quel momento che il bambino sferrerà il colpo più doloroso: con una lucidità disarmante, rinnegherà il padre biologico e sceglierà Tahir come sua vera guida, punendo per sempre chi ha cercato di costruire un rapporto basato solo sull’inganno e sulla violenza.