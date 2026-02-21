Romulo e Emilia diventeranno marito e moglie nelle prossime puntate de La Promessa: i due innamorati si ritroveranno dopo molti anni e capiranno di non essersi mai dimenticati.

Le anticipazioni rivelano che ad organizzare le emozionanti nozze sarà Alonso che saluterà Romulo con gioia, certo che sarà molto felice con la sua amata moglie.

L'arrivo di Emilia a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che l'arrivo di Emilia sarà un colpo al cuore per Romulo. Il maggiordomo farà finta di non conoscere la nuova infermiera che si occuperà a tempo pieno di Catalina e i suoi figli.

Presto, però, tutto verrà a galla e si scoprirà che Emilia e Romulo si conoscono da molti anni e hanno interrotto una relazione importante. L'infermiera chiederà a Romulo delle spiegazioni, visto che molti anni fa l'ha abbandonata lasciandola con molti interrogativi. Lui avrà bisogno di molto tempo, ma alla fine aprirà il suo cuore e ammetterà di aver dato priorità alla carriera rinunciando al grande amore della sua vita, mai dimenticato. Emergerà che Emilia è stata per anni il più grande rimpianto di Romulo, ma il destino unirà nuovamente questa coppia e questa volta per non separarla mai più. Il maggiordomo riprenderà il discorso della pensione e Alonso, a differenza del passato, accetterà volentieri le sue dimissioni, ma ad una condizione.

La grande cerimonia al palazzo di Alonso

Nelle prossime puntate de La Promessa, Alonso accetterà di congedare Romulo solo se potrà regalargli il suo grande sogno d'amore. Al palazzo, il marchese organizzerà una cerimonia molto emozionante per Romulo ed Emilia che si scambieranno le promesse di fronte ai De Lujan e alla servitù. Tutti assisteranno con emozione all'unione del maggiordomo e sua moglie e Romulo farà un discorso molto toccante. "Grazie a te ho capito che amare è l'unico modo per riempire l'anima". Il maggiordomo non potrà evitare di ricordare il passato e consiglierà a tutti di non perdere tempo quando si tratta di sentimenti. Ricardo proporrà un brindisi per il suo collega che considera come un fratello maggiore e la nuova coppia lascerà La Promessa con una grande testimonianza d'amore.