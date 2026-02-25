Laura Pausini, nel suo ruolo di co‑conduttrice al Festival di Sanremo 2026, ha affrontato un momento di inaspettato imbarazzo sul palco dell’Ariston. L’episodio si è verificato mentre si apprestava a introdurre il successivo artista in gara. Carlo Conti le ha suggerito di avvicinare il microfono alla bocca. La sua risposta, carica di un immediato doppio senso, è stata: “Prima me l’avete messo qua, adesso ce l’ho in mano”. Dopo un breve istante di silenzio, accompagnato da un sorriso malizioso, ha aggiunto con autoironia: “No, mamma, tutto a posto eh”.

Un siparietto che ha sciolto l’imbarazzo

La battuta, pur pronunciata con apparente ingenuità, ha generato risate sia in sala che tra il pubblico a casa. La Pausini ha dimostrato grande prontezza nel gestire la situazione, trasformando un potenziale momento di difficoltà in un’occasione di leggerezza. Il suo intervento ha messo in luce notevoli capacità di reazione e un solido senso dell’umorismo, contribuendo a stemperare l’atmosfera generale.

Il contesto della serata

Questo siparietto si è inserito nel flusso della prima serata del Festival, durante la quale Laura Pausini ha condiviso il palco con Carlo Conti. L’episodio ha rapidamente catturato l’attenzione dei social media e della stampa, diventando uno dei passaggi più discussi della puntata.

La sua battuta è stata ripresa da diverse testate giornalistiche, che ne hanno evidenziato la spontaneità e l’abilità nel convertire un apparente lapsus in un momento di complicità con il pubblico. La gaffe, seppur fugace, ha contribuito a conferire un tono più informale alla serata, rivelando un lato più umano della cantante, capace di sorridere di sé stessa e di coinvolgere gli spettatori con naturalezza.