La terza serata del Festival di Sanremo 2026 non ha solo incoronato Nicolò Filippucci vincitore della sezione Nuove proposte (al secondo posto Angelica Bove). Carlo Conti, affiancato come sempre da Laura Pausini e per l'occasione dalla modella Irina Shayk e dal comico Ubaldo Pantani (nei panni di Lapo Elkann), al termine della serata ha annunciato i primi 5 in classifica.

Sanremo, i primi 5 in classifica nella terza serata

A votare, come nella seconda serata, sono state le giurie della sala stampa, Tv e Web, la giuria delle radio e il pubblico da casa con il televoto.

Il risultato combinato ha eletto i primi 5 classificati, annunciati come sempre in ordine casuale.

Ci sono Sal Da Vinci, protagonista di una standing ovation dopo la sua esibizione, ma anche Serena Brancale e Arisa, tra le favorite di questa edizione. Sorpresa per il giovane Sayf e per il rapper napoletano Luchè, che completano il quintetto in testa nella terza serata. Si aggiungono alla coppia Fedez - Marco Masini, Nayt, Ermal Meta, Tommaso Paradiso e il duo LDA e Aka 7even.

Sanremo, chi sono i favoriti dopo la terza serata

Si avvicina la serata conclusiva di questo Festival di Sanremo e, come ogni anno, impazza il toto - favoriti. A guidare la lista c'è ancora la coppia formata da Fedez e Marco Masini [VIDEO], in gara con il brano Male necessario.

Crescono le quotazioni di Sal Da Vinci dopo le prime due esibizioni e restano tra le favorite anche Serena Brancale e Arisa.

Stasera c'è la serata delle cover

La quarta serata del Festival di Sanremo 2026 sarà dedicata alle cover. I 30 artisti si esibiranno infatti in una canzone italiana o internazionale accompagnati da uno o più ospiti. Tra le performance più attese c'è quella di Fulminacci, che canterà con la giornalista Francesca Fagnani il brano "Parole parole", ma anche l'omaggio di Patty Pravo all'amica Ornella Vanoni. Sal Da Vinci canterà con Michele Zarrillo la canzone "Cinque giorni", mentre Samurai Jay sarà accompagnato da Belén Rodriguez e Roy Paci. Al fianco di Dargen D'Amico ci sarà invece Pupo.

La serata prevede un programma ricco. A co-condurre con Carlo Conti e Laura Pausini ci sarà la modella Bianca Balti, già protagonista di una serata dell'edizione 2025. Ospite sul palco del Suzuki Stage sarà Francesco Gabbani, che si esibirà con Viva la vita. Come sempre, Max Pezzali coinvolgerà il pubblico direttamente dal palco della Costa Toscana con i suoi successi.