La terza serata del Festival di Sanremo 2026 ha registrato un dato eccezionale: una media di 9.543.000 spettatori con uno share del 60,6%. Questo risultato rappresenta il miglior dato mai ottenuto per una terza serata in un’edizione articolata su cinque serate. Tuttavia, il numero di telespettatori risulta inferiore rispetto all’edizione 2025, quando la media era di 10.700.000 spettatori con il 59,8% di share.
Share da record, ma platea in contrazione
Il 60,6% di share conseguito nella terza serata del 2026 rappresenta il miglior risultato storico per questa fase del Festival, se si considera un'edizione strutturata su cinque serate.
Questo dato supera il 60,52% registrato nel 1995. L’unico dato superiore in assoluto risale al 1990, quando la terza serata – in un’edizione di quattro serate – raggiunse il 64,59% di share.
Confronto con l’edizione precedente
Rispetto al 2025, la terza serata del 2026 perde oltre un milione di spettatori, ma al contempo guadagna quasi un punto percentuale in share. Questo andamento riflette una contrazione complessiva della platea televisiva. Tale fenomeno ha reso possibile un aumento della quota di share, nonostante il calo in termini assoluti del numero di telespettatori.