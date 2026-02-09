Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda dal 16 al 20 febbraio svelano che Michael spingerà Nicole a partire per Broadway per inseguire il suo sogno di rivelare una cantante famosa.

Maxi offre un lavoro a Henry

Le anticipazioni di Tempesta d'amore relative alle puntate che verranno trasmesse da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio prendono il via dall'incontro tra Maxi e il misterioso ragazzo di cui si è innamorata. Tra i due si riaccenderà la passione, ma Vincent cercherà di convincere Henry a non approfittare dell'amica se le sue intenzioni non sono serie.

Maxi, frattanto, proverà a scoprire qualcosa sul passato di Henry con scarsi risultati e offrirà un lavoro al ragazzo pensando che non abbia denaro. Maxi sarà confusa, visto che le abitudini di Henry sono davvero lussuose.

Michael spaventato dall'idea che Nicole ha di lui, proverà a superare le sue paure con l'aiuto di Yvonne. Intanto, Nicole ammetterà di aver sempre sognato di cantare a Broadway ma di non avere intenzione di lasciare il suo fidanzato, così chiederà a quest'ultimo di accompagnarla a New York. Michael però spingerà Nicole a partire da sola rompendo la loro relazione.

Philipp e Ana di sposano

Miro, pur di impedire a Greta di guidare dopo aver bevuto, le confiderà come è morta la sua fidanzata.

Greta terrà il segreto per sé. Quando Luis farà capire alla cuoca di essere pronto al grande passo, Greta comprenderà di essersi innamorata di Miro e i due cercheranno di tenere a bada i rispettivi sentimenti. Miro deciderà di buttare le foto scattate alla cuoca nella spazzatura e Greta lo affronterà per capirne il motivo.

Arriverà il giorno tanto atteso delle nozze di Ana e Philipp. Successivamente i due coniugi partiranno per cominciare la loro vita insieme alla tenuta Thalheim, dopo aver incoraggiato Nicole a seguire il suo sogno. La donna, dopo una notte con Michael, partirà alla volta di New York.

Il primo incontro tra Maxi e Henry

Nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore, Maxi è partita per l'Austria incoraggiata da Werner per comprendere come funziona un casinò in vista dell'apertura di una struttura simile all'interno dell'hotel.

Qui, la giovane ha incontrato un ragazzo misterioso. Con lo sconosciuto è subito scattata la scintilla che ha dato il via alla storia d'amore protagonista della ventunesima stagione della soap tedesca.