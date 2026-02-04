Tutta la prima parte della puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 4 febbraio è stata dedicata a Mario Lenti e alle sue frequentazioni. Maria De Filippi è rimasta spiazzata dall'ennesimo tentativo di riavvicinamento di Gemma Galgani al cavaliere e, senza girarci troppo intorno, l'ha invitata a smetterla di parlare con lui perché sarebbe interessato a signore molto diverse da lei.

La strigliata della presentatrice di U&D

La puntata di U&D del 4 febbraio si è aperta con un nuovo rimprovero di Maria De Filippi a Gemma, secondo lei rea di aver dato ancora confidenza a Mario dopo i tanti "no" che le ha detto.

"Ma stai ancora a parlare con lui? Sta diventando un'ossessione, basta. Mi devo preoccupare?", ha detto la padrona di casa con tono stizzito.

Quando la presentatrice ha cominciato a criticare anche Lenti per le attenzioni che continuerebbe a darle facendola illudere, Galgani è intervenuta: "No, è colpa mia. Sono stata io ad avvicinarmi".

Tina ha preso la parola e ha attaccato sia la dama che il cavaliere, poi la conduttrice ha fatto notare alla 76enne che dovrebbe smetterla di avvicinarsi a Mario anche solo perché lui sta frequentando signore più giovani di lei.

"La vedi Altanta? Ha 56 anni e ieri è uscito con lei e l'ha baciata", ha detto De Filippi senza girarci troppo intorno.

Lo scontro con Mauro in studio

Il rimprovero di Maria De Filippi non è stato l'unico per Gemma nella puntata di U&D del 4 febbraio.

Prima di cambiare argomento, la conduttrice ha dato la parola a Mauro e quest'ultimo ha svelato cosa gli avrebbe detto la dama durante un ballo.

"Mi ha chiesto di ridarle indietro i soldi dei tagliolini che ci ha offerto un ristoratore che l'ha riconosciuta", ha detto il cavaliere tra lo stupore generale.

"Li hai mangiati solo tu e grazie a me", ha replicato Galgani prima che Tina si intromettesse nella discussione per andarle contro.

Le anticipazioni delle prossime puntate

Le difficoltà per Gemma non finiranno, anzi nelle prossime puntate di U&D la dama sarà molto attaccata e avrà un vero e proprio crollo emotivo che la porterà a pensare di abbandonare il programma per sempre.

"Sono qui da 17 anni, ho dato tutto quello che potevo", dirà la storica protagonista del trono Over tra le lacrime.