Qualche giorno fa Maria De Filippi ha scherzato con Alessandra Celentano dicendole che la vedrebbe bene sul trono di Uomini e donne, ma la sua potrebbe non essere stata solo una battuta. Oggi, 10 febbraio, in rete sta circolando un'indiscrezione secondo la quale la conduttrice starebbe seriamente pensando di far accomodare la professoressa di Amici sulla poltrona rossa, magari per provare a bissare il successo che Tina Cipollari ha avuto un anno fa nello stesso ruolo.

L'indiscrezione sul futuro di Uomini e donne

A Uomini e donne sta per arrivare una nuova tronista?

I fan se lo stanno chiedendo da alcune ore, in particolare quando in rete si è sparsa la voce secondo la quale Maria De Filippi avrebbe messo gli occhi su un'insegnante di Amici molto amata da tutti.

"Se non dovessi trovare il fidanzato, c'è U&D. La tronista over non esiste, ma per te farei un'eccezione", ha detto la presentatrice ad Alessandra Celentano nel corso di una recente puntata del talent.

Quella che i telespettatori avevano interpretato come una semplice battuta, però, potrebbe celare un piano che la conduttrice starebbe mettendo su per provare a stupire tutto il suo pubblico.

Il teaser su Witty Tv e gli ultimi rumor

Stando a quello che si legge su Lollo Magazine il 10 febbraio, la maestra di Amici potrebbe davvero accomodarsi sul trono di Uomini e donne prossimamente.

"Alessandra Celentano tronista, accadrà davvero?", sarebbe la scritta apparsa in un recente teaser di Witty Tv.

Anche la rivista Nuovo Tv avrebbe avvalorato questa tesi svelando che Maria De Filippi amerebbe le sfide e quella di proporre il trono alla professoressa di ballo sarebbe più di un'idea.

Ovviamente al momento non ci sono ancora conferme su questo, quindi è un'indiscrezione da prendere con le pinze nell'attesa di ulteriori sviluppi.

Il precedente con Tina Cipollari

Solo un anno fa su Canale 5 è andato in onda un trono un po' speciale, quello di Tina Cipollari.

Per diversi mesi, infatti, l'opinionista di Uomini e donne ha frequentato Cosimo in studio e in esterna, ma alla fine della stagione non c'è stata la scelta che tutto il pubblico si aspettava.

Alessandra Celentano potrebbe fare un percorso simile a quello della vamp, ma maggiori informazioni sul suo futuro nel dating-show dovrebbero trapelare nei prossimi giorni.