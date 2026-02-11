Nelle ultime registrazioni di Uomini e donne sono stati apportati diversi cambiamenti al parterre Over, e la redazione sembra non volersi fermare. In questi giorni, infatti, sono stati riaperti i casting per trovare dame e cavalieri dai 35 anni in su, ovvero persone che potranno regalare nuove appassionanti dinamiche ai telespettatori.

Novità nel parterre di Uomini e donne

Le anticipazioni delle ultime registrazioni di Uomini e donne (di puntate ancora non trasmesse su Canale 5) svelano che molti protagonisti della prima parte di stagione sono usciti di scena oppure sono finiti ai margini delle dinamiche del trono Over.

A riprova del fatto che la redazione starebbe cercando nuovi personaggi e altre storie da raccontare, è il video che è stato postato su tutti i profili social del dating-show per invitare donne e uomini dai 35 anni in su a proporsi come dame e cavalieri del parterre.

"Vuoi partecipare? Iscriviti ai casting", è l'invito del programma a chi ambisce ad entrare nel cast di questa stagione.

Federico e Lucia a casa

La redazione di Uomini e donne sta cercando nuovi protagonisti, e la conferma di ciò arriva anche dall'uscita dal cast di personaggi che in questi mesi sono stati al centro delle dinamiche del trono Over.

Federico manca dagli studi Elios da diverse settimane, invece Lucia è assente da alcune registrazioni e sui social ha ufficializzato il fatto che per ora non è più nel parterre.

Per quanto riguarda il cavaliere, non si è sbilanciato molto sul suo futuro nel programma, se non per sottolineare che non sarebbe stato cacciato.

Gemma e Mario nell'ombra

Se Federico e Lucia non sono più nel parterre, altri due protagonisti assoluti della prima parte della stagione sono fuori dalle dinamiche da alcune settimane.

Nelle registrazioni di Uomini e donne che ci sono state nell'ultimo periodo, infatti, Gemma e Mario non sono mai stati interpellati, quindi hanno fatto da spettatori ai racconti delle storie degli altri.

La redazione potrebbe aver accontentato quella fetta di pubblico che non sopportava più di assistere ai siparietti tra la dama e il cavaliere, un malcontento che sembrava condividere anche la padrona di casa.