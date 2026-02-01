Sono passati pochi giorni da quando è andata in onda la sua scelta, ma Cristiana Anania ha già raccontato tanto della storia con Ernesto Passaro sui social. La tronista di Uomini e donne, infatti, ha pubblicato foto e video insieme al nuovo fidanzato, con il quale si è anche scambiata dolci dediche sempre su Instagram.

L'evoluzione della relazione lontano dai riflettori

La scelta di Cristiana a Uomini e donne è stata emozionante e ha coinvolto tutto il pubblico, ma i contenuti che sta pubblicando dopo la fine dell'esperienza in tv forse sono ancora più significativi.

Da quando hanno avuto il via libera della redazione, infatti, la tronista e il corteggiatore hanno cominciato a postare foto e video delle loro prime settimane insieme, tutti accompagnati da dediche e parole d'amore.

"Ti amo", ha scritto Ernesto sotto al primo post che la compagna ha caricato sul suo profilo Instagram dopo la messa in onda dell'ultima puntata alla quale hanno partecipato.

I due si stanno mostrando affiatati e innamorati negli scatti e nei filmati che stanno condividendo con i fan sui social.

Le opinioni dei fan su X

La coppia formata da Ernesto e Cristiana ha conquistato il pubblico di Uomini e donne giorno dopo giorno, e oggi sono in tantissimi a fare il tifo per questo nuovo amore.

"Io li amo", "Sono proprio belli insieme, stop", "Spero che durino", "Carini", "Si vede che lui è cotto", "Lei non è stata capita all'inizio, ma sono felice che molti si sono ricreduti", "Il trono più bello di questa edizione", "Vi auguro il meglio", si legge su X in questi giorni.

Le coppie di questa edizione di Uomini e donne

Sono passati circa cinque mesi dall'inizio dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne, e nel trono Classico sono nate solo due storie d'amore.

Il primo a lasciare il programma è stato Flavio, che a metà dicembre ha scelto Nicole e tutt'ora è felicemente fidanzato con lei.

La fine del percorso di Cristiana, invece, risale a circa tre settimane ed è già stata trasmessa su Canale 5: la giovane ha preferito Ernesto a Federico dopo una lunga frequentazione davanti alle telecamere.

Ciro e Sara, invece, sono ancora alla ricerca della loro anima gemella.