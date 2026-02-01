Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno smentito tutti quelli che non credevano nel loro amore, e lo hanno fatto con solidità e concretezza. Lo scorso 31 gennaio, infatti, la dama e il cavaliere di Uomini e donne hanno festeggiato due anni d'amore: una cena romantica, dediche social e una foto di coppia per suggellare un sentimento che è nato in televisione ma che è diventato importante lontano dai riflettori, nella vita di tutti i giorni.

Secondo anniversario per la coppia di Uomini e donne

Una parte del pubblico di Uomini e donne non credeva che la storia tra Roberta e Alessandro sarebbe durata, anzi in tanti erano convinti che i due saranno tornati in studio per annunciare la rottura e riaccomodarsi nel parterre (come è accaduto a molti altri, da Barbara a Gloria).

Il 31 gennaio scorso, invece, la dama e il cavaliere hanno smentito tutti gli scettici tagliando un traguardo importantissimo: Di Padua e Vicinanza hanno festeggiato il loro secondo anniversario di fidanzamento.

"Due anni di noi", è la scritta che campeggiava sulla torta che la coppia si è regalata per quest'occasione così speciale, ma non sono mancate neppure le dediche e le foto da pubblicare sui social.

Il tira e molla davanti alle telecamere

La storia d'amore tra Roberta e Alessandro è iniziata dopo mille peripezie: i due si sono frequentati per un periodo, poi lui si è fidanzato con Ida e ha vissuto quasi un anno con lei fuori dagli studi di Uomini e donne.

Terminata questa relazione, Vicinanza è rientrato nel parterre e ha provato a riproporsi a Di Padua: il tira e molla è durato parecchi mesi, ma alla fine lei ha accettato di iniziare una relazione lontano dalle telecamere.

Sono passati due anni da quel momento e la coppia appare più unita che mai.

Proposta di matrimonio nell'ultima registrazione

Roberta e Alessandro sono stati spesso ospiti di Maria De Filippi dopo il fidanzamento, e l'altro giorno due "colleghi" li hanno emulati.

Le anticipazioni che sono trapelate dall'ultima registrazione di Uomini e donne, infatti, svelano che Roberto ha chiesto ad Agnese di sposarlo a sorpresa e proprio mentre erano in studio per raccontare come va tra loro fuori dal contesto televisivo.