Sono passate circa due settimane dall'ultima volta in cui Gemma Galgani è stata chiamata al centro dello studio per parlare delle sue frequentazioni. Le anticipazioni delle registrazioni di Uomini e donne che ci sono state dall'inizio di febbraio ad oggi, infatti, svelano che la dama è finita nell'ombra e Maria De Filippi non l'ha interpellata neppure per commentare le conoscenze degli altri componenti del parterre Over.

Brutte notizie per i sostenitori di Gemma

Chi è aggiornato su quello che succede nelle registrazioni settimanali di Uomini e donne, saprà che Gemma è fuori dalle dinamiche principali da molto tempo.

Da quando ha chiuso con Ciro e ha rifiutato un ex corteggiatore di Aurora, la dama non è più stata chiamata al centro dello studio: è da almeno quindici giorni che la 76enne non si accomoda sulla sedia rossa per parlare delle sue conoscenze o per confrontarsi con qualche componente del parterre.

Neppure nelle riprese che ci sono state il 16 e il 17 febbraio c'è stato spazio per Galgani, anzi si dice che la conduttrice starebbe cominciando ad ignorarla dopo l'ultima crisi che ha avuto davanti alle telecamere.

L'ultimo sfogo e poi la 'panchina'

Nelle puntate di Uomini e donne che sono andate in onda la scorsa settimana si è parlato tanto di Gemma per la crisi che ha avuto in studio dopo gli attacchi di Tinì, Barbara, Elisabetta e Tiziana.

A colpire i telespettatori è stata la scelta di Maria di non intervenire né per difendere la dama né per cambiare argomento, anzi in alcuni casi ha dato la parola a chi si diceva convinto del fatto che Galgani starebbe recitando e non le importerebbe nulla di trovare l'amore.

Nelle registrazioni che ci sono state subito dopo questo crollo (di appuntamenti che devono ancora essere trasmessi in tv), la 76enne è finita "in panchina" e tutt'ora è ai margini delle dinamiche del programma al quale partecipa da moltissimo tempo.

Cinzia nuova protagonista di Uomini e donne

Se Gemma è uscita fuori dalle dinamiche di questo periodo, Cinzia ha conquistato sempre più spazio nelle ultime registrazioni.

Le anticipazioni delle riprese di Uomini e donne di questi giorni, infatti, svelano che la dama è stata molto attaccata dagli opinionisti perché si è riavvicinata a Mario: entrambi sono stati accusati di avere un accordo, e sia Gianni che Tina li hanno invitati a viversi lontano dalle telecamere.